इंडियन फैमिली के साथ बिन बुलाए लंच करने पहुंची विदेशी बच्ची, फिर जो हुआ, लोग बोले- ये है भारतीय संस्कार

सिंगल मदर ईवा ने अपनी बेटी गैया का एक दिल को छू लेने वाला वीडियो शेयर किया है जिसमें वह प्रकृति के बीच चटाई पर बैठकर एक इंडियन फैमिली के साथ घर के बने खाने से भरपूर पिकनिक का आनंद ले रही है.

पार्क में पिकनिक मना रही इंडियन फैमिली की दावत में शामिल हुई विदेशी बच्ची

भारतीय संस्कृति में घर आए मेहमान की आओ भगत करना और भोजन करना शामिल है. ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में स्थित बेरी स्प्रिंग्स नेचर पार्क में कुछ ऐसा ही हुआ. यहां टहलती हुई ऑस्ट्रेलियाई बच्ची को एक भारतीय परिवार मिला और ये मुलाकात उसके लिए एक सुखद दावत में बदल गई. सिंगल मदर ईवा ने अपनी बेटी गैया का एक दिल को छू लेने वाला वीडियो शेयर किया है जिसमें वह प्रकृति के बीच चटाई पर बैठकर एक इंडियन फैमिली के साथ घर के बने खाने से भरपूर पिकनिक का आनंद ले रही है.

ईवा ने इस वीडियो को टाइटल दिया, 'जब आपकी बच्ची किसी भारतीय परिवार के लंच में ऐसे घुस जाती है जैसे उसे बुलाया गया हो'. वीडियो में ईव ने बताया कि उसकी बेटी उसे छोड़कर अकेले ही भारतीय परिवार में शामिल हो गई.

ऐसे हुई मुलाकात

ईवा ने लिखा, "बस हम वहां से गुज़र रहे थे... अगले ही मिनट गैया नए दोस्तों के साथ भारतीय दावत का आनंद ले रही थी." उन्होंने आगे कहा, "बच्चे जहां भी जाते हैं, अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा जीते हैं." इस क्लिप में, गैया परिवार का हिस्सा लग रही है और अपनी डिस्पोजेबल प्लेट में खाने की चीज़ें बता रही है.

वायरल वीडियो यहां देखें:

'लोगों को खाना खिलाना ईश्वरीय है'

पिछले अपडेट तक, वीडियो को लगभग 80 लाख बार देखा जा चुका था और सैकड़ों कमेंट्स आ चुके थे. सोशल मीडिया यूज़र्स ने भारतीय परिवार और नन्ही गैया को दावत में शामिल करने के लिए उनके आतिथ्य की सराहना की थी.

एक यूजर ने कहा, "वे उसे खाना खिलाएंगे और बाद में खाने के लिए एक पैकेट घर भेज देंगे," जबकि दूसरे ने आगे कहा: "यहां मौजूद लोगों ने पहले ही काफ़ी कुछ कह दिया है, लेकिन मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूं. आप किसी भी भारतीय, खासकर हिंदू समारोह में कभी भी दखल नहीं देते, यह किसी के लिए भी खुला है."

तीसरे ने लिखा, "भारतीय प्रेम भाषा कुछ इस तरह है: "क्या तुमने अभी तक खाया है?" "नहीं? यह रहा खाना, खा लो! और यह रहा बाद के लिए और खाना." चौथे ने कहा, "आप और परिवार के बाकी लोग भी बिना किसी हिचकिचाहट के शामिल हो सकते हैं. हम बिना सोचे-समझे स्वागत करते हैं और खिलाते हैं. लोगों को खाना खिलाना हमारे लिए सबसे पवित्र काम है!"

Australian Girl Video, Indian Family, Cute Video
