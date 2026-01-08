विज्ञापन

दिल्ली मस्जिद विवाद में गिरफ्तार हुए प्रिंस नरूला? क्यों अचानक ट्रेंड होने लगे बिग बॉस, रोडीज विनर

रोडीज, बिग बॉस विनर प्रिंस नरूला का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले जाती हुई नजर आ रही है. इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रिंस सोशल मीडिया और गूगल पर ट्रेंड करने लगे हैं.

दिल्ली मस्जिद विवाद में गिरफ्तार हुए प्रिंस नरूला? क्यों अचानक ट्रेंड होने लगे बिग बॉस, रोडीज विनर
सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड कर रहे प्रिंस नरूला?
नई दिल्ली:

रियलिटी टीवी स्टार प्रिंस नरूला हाल ही में सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा में रहे, लेकिन इस बार वजह उनके फैंस के लिए चौंकाने वाली थी. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि दिल्ली पुलिस ने प्रिंस नरूला को गिरफ्तार कर लिया है. यह वीडियो रेडिट, इंस्टाग्राम और एक्स (पहले ट्विटर) पर आग की तरह फैल गया, जिसके बाद फैंस काफी परेशान हो गए और सच्चाई जानने की कोशिश में जुट गए. अगर आपने भी यह वीडियो देखा है तो चलिए आपको इसकी सच्चाई बताते हैं.

प्रिंस नरूला हुए गिरफ्तार?

हालांकि कुछ ही समय में इस वायरल वीडियो की सच्चाई सामने आ गई. जांच में पता चला कि यह वीडियो फर्जी और एडिटेड था, जिसका असल घटनाओं से कोई लेना-देना नहीं था. किसी भी भरोसेमंद न्यूज रिपोर्ट में प्रिंस नरूला की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई. यहां तक कि एआई असिस्टेंट ग्रोक ने भी साफ किया कि जनवरी 2026 में दिल्ली पुलिस द्वारा प्रिंस नरूला की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है और वायरल क्लिप फेक है.

कई रियलिटी शोज के विनर हैं प्रिंस 

इस बीच प्रिंस नरूला की पर्सनल लाइफ भी चर्चा में रही है. बेटी एकलीन के जन्म के बाद उनकी शादी को लेकर अफवाहें उड़ीं, लेकिन पत्नी युविका चौधरी ने इन बातों को सीरियसली नहीं लिया. युविका ने बताया कि प्रेग्नेंसी के दौरान ही ऐसी बातें शुरू हो गई थीं कि दोनों तलाक लेने वाले हैं, लेकिन उन्होंने खुद को आध्यात्मिक रखा और खुद पर ध्यान दिया. वहीं प्रिंस ने बताया था कि इन अफवाहों का उन पर भी गहरा असर पड़ा था. बता दें कि प्रिंस नरूला एमटीवी रोडीज X2, स्प्लिट्सविला 8 और बिग बॉस 9 जीतकर टीवी इंडस्ट्री में खास मुकाम बना चुके हैं और आज भी रोडीज के गैंग लीडर के तौर पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं.

ये है दिल्ली मस्जिद विवाद का मामला

दिल्ली के फैज-ए-इलाही मस्जिद विवाद की बात करें तो अतिक्रमण हटाने के दौरान फैली अफवाहों ने हिंसक रूप ले लिया था. इस घटना में पांच पुलिसकर्मी घायल हुए थे. अफवाह फैलाने के आरोप में प्रिंस की गिरफ्तारी की बात सामने आई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि उसका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है. वहीं प्रिंस ने खुद टेली चक्कर को बताया कि वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, बल्कि ये उनके एक ब्रांड के शूट का हिस्सा था.
 

