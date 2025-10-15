क्रेन से हवा में लटककर कपल ने कराया प्री वेडिंग शूट, देखकर चौंके लोग, बोले- रिस्क लेने से अच्छा AI से बना लेता भाई!

Couple Crane Pre Wedding Shoot: प्री-वेडिंग शूट्स का ट्रेंड आजकल हर जगह छाया हुआ है, लेकिन एक कपल ने इसे एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों क्रेन से कई फीट ऊपर हवा में लटके हुए हैं. पोज़ देने के लिए कपल ने सेफ्टी हार्नेस पहना हुआ है, लेकिन सीन देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देने वाला है.

जितना रोमांटिक, उतना ही खतरनाक

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि दूल्हा-दुल्हन हवा में लटके हुए एक-दूसरे को कसकर पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं. दोनों ने ट्रेडिशनल शादी के आउटफिट पहने हैं और उनके रंग-बिरंगे गुब्बारों का गुच्छा बंधा होता है. देखने में ऐसा लग रहा है मानो दोनों गुब्बारे के सहारे ही लटके हुए हैं. लेकिन असल में उन्हें एक बड़ी क्रेन के सहारे लटकाया गया है. कैमरे के लिए पोज देते हुए कपल मुस्कुरा रहा है, झूल रहा है और अपने बैलेंस को बनाए रखने के लिए कोशिश कर रहा है.

यह नज़ारा देखने में जितना रोमांटिक लग रहा है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि वे जमीन से काफी ऊंचाई पर लटके हुए हैं. थोड़ी देर बाद कैमरा नीचे की तरफ घूमता है, जिसमें वह बड़ी क्रेन दिखती है, जिसके सहारे कपल हवा में लटका हुआ है. स्क्रीन पर लिखा जाता है, साल की प्री-वेडिंग शूट. यह एक लाइन ही इस पूरे वीडियो को अनोखा दिखाने के लिए काफी है.

देखें Video:

लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

वीडियो को इंस्टाग्राम पर @gagan_buttar_46 नाम के यूजर ने सेयर किया है. जो काफी वायरल हो रहा है. वीडियो को अबतक 9 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो सामने आते ही लोग अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. किसी ने कहा - “ये प्यार नहीं, पागलपन है”, तो किसी ने मज़ाक में लिखा - “इतना रिस्क लेने से अच्छा था AI से शूट करा लेते भाई!” कई यूज़र्स ने कपल की हिम्मत की तारीफ की, तो कुछ ने इसे ‘जान से खेलने वाला स्टंट' बताया.

AI बनाम रियल शूट की चर्चा छिड़ी

इस वीडियो के बाद लोगों के बीच बहस छिड़ गई है कि जब AI से इतने रियलिस्टिक वीडियोज़ बन सकते हैं, तो जान जोखिम में डालने की क्या ज़रूरत है. एक यूज़र ने लिखा - “AI tools से इससे भी अच्छा सीन बना लेते, वो भी बिना डर के!” यह वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है. इंस्टाग्राम पर लोग इसे शेयर करते हुए लिख रहे हैं - “लव के लिए इतनी हिम्मत चाहिए!”

