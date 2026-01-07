नहीं चाहिए व्यूज, बस दुकान चलानी है...बिहार की 'रशियन गर्ल' ने इस तरह बयां किया अपना दर्द

विज्ञापन
सोशल मीडिया पर वायरल होना हर किसी का सपना होता है, लेकिन कभी-कभी यही शोहरत सुकून छीन लेती है. 'बिहारी रशियन गर्ल' के नाम से मशहूर कंटेंट क्रिएटर रोजी नेहा सिंह की कहानी इसी कड़वे सच की गवाही है.

वायरल होने की सजा...जब शोहरत ने छीन ली रोजी-रोटी

Bihari Russian Girl viral creator: बिहार के सोनपुर की रहने वाली रोजी नेहा सिंह एक ब्यूटिशियन थीं और शौकिया कुकिंग वीडियो बनाती थीं. झारखंड की राजधानी रांची में उन्होंने मेहनत से लिट्टी-चिकन का स्टॉल शुरू किया. दुकान की पब्लिसिटी के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और यहीं से किस्मत ने करवट ली. उनकी एक मजाकिया वीडियो, जिसमें उन्होंने खुद को 'खांटी बिहारी लड़की' बताया, देखते ही देखते वायरल हो गई. लाखों व्यूज आए, तारीफ भी मिली...लेकिन साथ में मुसीबत भी.

शोहरत के साथ आई ट्रोलिंग (social media trolling)

वायरल होने के बाद लोग उनसे लगातार एक जैसे कंटेंट की उम्मीद करने लगे. जब रोजी हर सवाल का जवाब नहीं दे पाईं, तो कमेंट सेक्शन जहर से भर गया. ऑनलाइन ट्रोलिंग यहीं नहीं रुकी. कुछ लोग शराब पीकर उनके स्टॉल तक पहुंचने लगे, जबरदस्ती सेल्फी, फोटो और निजी सवाल...इन सबने उनकी जिंदगी आजाब बना दी.

'मुझे अब वायरल नहीं होना' (litti chicken stall Ranchi)

आजतक डिजिटल से बातचीत में रोजी ने साफ कहा, 'मुझे व्यूज नहीं चाहिए, बस शांति से बिजनेस करना है.' उन्हें सोशल मीडिया की कमाई, मॉनेटाइजेशन की कोई समझ नहीं थी. परिवार भी इस डिजिटल दुनिया से दूर है. हालात ऐसे बने कि आखिरकार उन्हें अपना स्टॉल बंद करना पड़ा.

ये कहानी सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर की नहीं, बल्कि उस सच की है जहां वायरल कल्चर छोटे कारोबार और आम लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है. शोहरत हर बार राहत नहीं, कभी-कभी बोझ भी बन जाती है.

