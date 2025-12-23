कौन हैं आरती साहू, जिनके एक 'फ्लाइंग किस' पर मच गया हंगामा, अब जेल जाने की क्यों आई नौबत?

Delhi News: सोशल मीडिया की दुनिया में कब कौन रातों-रात स्टार बन जाए और कब विवादों के घेरे में आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. इन दिनों इंस्टाग्राम पर अपनी अदाओं और डांस से 41 लाख (4.1M) से ज्यादा लोगों को दीवाना बनाने वाली आरती साहू (Aarti Sahu) जबरदस्त सुर्खियों में हैं. ताजा मामला हाईवे पर खतरनाक बाइक स्टंट का है, जिसने पुलिस को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया. लेकिन यह पहली बार नहीं है जब आरती विवादों में घिरी हैं.

आइए जानते हैं आखिर आरती साहू कौन हैं, उनका सफर कैसा रहा और वह किस बड़े विवाद की वजह से चर्चा का विषय बनी हुई हैं.

कौन हैं आरती साहू?

आरती साहू मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की रहने वाली एक डिजिटल क्रिएटर, रील्स स्टार और इंस्टाग्राम मॉडल हैं. वे लंबे समय से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रील्स व शॉर्ट वीडियो बनाती आ रही हैं. वो अपने डांस वीडियो, लिप-सिंक रील्स और लाइफस्टाइल व्लॉग्स के लिए जानी जाती हैं. वह अक्सर ट्रेडिशनल और वेस्टर्न आउटफिट्स में अपनी ग्लैमरस तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हैं, जो युवाओं के बीच काफी वायरल होते हैं.

आरती साहू के 3 बड़े विवादों की कहानी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में आरती साहू हाईवे पर तेज रफ्तार बाइक दौड़ाती नजर आ रही हैं. हैरानी तो तब होती है जब वह कैमरे की ओर देखते हुए बाइक के हैंडल से दोनों हाथ छोड़ देती हैं और फ्लाइंग किस देने लगती हैं. रील बनाने के इसी जुनून के बीच उनकी बाइक एक दूसरी गाड़ी के बेहद करीब पहुंच जाती है, जिससे किसी बड़े हादसे का डर पैदा हो जाता है. वीडियो सामने आते ही छतरपुर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है. सीएसपी अरुण सोनी ने न केवल सख्त एडवायजरी जारी की है, बल्कि आरती की आईडी को निगरानी पर रखते हुए साफ चेतावनी दी है कि कानून तोड़ने पर अब सीधे जेल की हवा खानी पड़ सकती है.

साल 2021 में आरती साहू के एक वीडियो ने पूरे प्रदेश में बवाल खड़ा कर दिया था. आरती ने छतरपुर के प्राचीन जनराय टौरिया मंदिर परिसर में 'सेकंड हैंड जवानी' गाने पर डांस रील शूट की थी. जब यह वीडियो वायरल हुआ तो हिंदू संगठनों ने इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान बताते हुए काफी विरोध किया. भारी विरोध के बाद मामला थाने पहुंचा और शिकायत भी दर्ज हुई थी. तब विवाद बढ़ता देख आरती ने वीडियो डिलीट कर दिया था और माफी मांगते हुए कहा था, 'मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, मैंने पूरी ड्रेस पहनी थी और कुछ भी अश्लील नहीं था.'

मार्च 2022 में आरती का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनके चेहरे पर चोट के निशान थे. यह घटना छतरपुर के एक कॉलेज की थी, जहां आरती एक समारोह में शामिल होने गई थीं. आरती का आरोप था कि कुछ छात्राएं उनसे जलती (Jealousy) हैं क्योंकि वे सोशल मीडिया पर फेमस हैं. छात्राओं ने आरती पर भद्दे कमेंट्स किए और खाना खाते समय उनके साथ मारपीट कर दी. आरती ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन से इसकी लिखित शिकायत भी की थी.

आरती साहू अक्सर अपने बोल्ड फोटोशूट के कारण भी ट्रोलर्स के निशाने पर रहती हैं. सोशल मीडिया पर उनके 5,900 से ज्यादा पोस्ट हैं, जिनमें से कई वीडियो पर लोग कमेंट्स में अपनी आपत्ति जताते हैं. हालांकि, आरती इन ट्रोलर्स को नजरअंदाज कर लगातार अपने काम पर ध्यान देती हैं. उनके प्रशंसकों का मानना है कि उनकी लोकप्रियता ही उनके विरोधियों की वजह बन गई है.

