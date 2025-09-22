AI से बनाइए Navratri के ये 10 डांडिया लुक, ये Prompt डालते ही हर फोटो में लगेंगी हीरोइन

Create Stunning Dandiya Night Photos: नवरात्रि का त्योहार और डांडिया की रातें हमेशा से ही लोगों के लिए बेहद खास रही हैं. ढोल की थाप, झिलमिलाती लाइट्स और रंग-बिरंगे कपड़े...ये सब मिलकर उत्सव की रौनक बढ़ाते हैं, लेकिन कई बार अच्छी तैयारी और स्टाइल के बावजूद फोटो वैसा नहीं आता जैसा दिल चाहता है. अब गूगल का Gemini AI इस समस्या का आसान और मजेदार हल लेकर आया है. यह टूल सिर्फ आपकी कल्पना को ही नहीं समझता, बल्कि उसे रियलिस्टिक और हाई-क्वालिटी फोटो में बदल देता है.
गूगल जेमीनी के प्रॉम्प्ट में लिखिए
Create a stylised image of me in a black and red lehenga with heavy silver jewellery, set against a temple backdrop with flickering diyas.
गूगल जेमीनी के प्रॉम्प्ट में लिखिए
Transform my selfie into a Navratri poster—vibrant chaniya choli, festive background, retro film grain, and bold typography.
गूगल जेमीनी के प्रॉम्प्ट में लिखिए
Design a group Garba scene with me and friends in coordinated outfits, dancing in sync under a canopy of fairy lights and festive arches.
आसान AI प्रोम्प्ट से शानदार डांडिया फोटो (trends nano banana)
बस आपको अपने AI प्रोम्प्ट में यह बताना होगा कि आप कौन सा लुक चाहते हैं, कौन से रंग और स्टाइल में हैं और किस तरह की पोज़ चाहिए. AI आपकी डांडिया नाइट की फोटो को वर्चुअल तरीके से तैयार कर देगा. चाहे वो रेट्रो लुक हो या 3D मॉडल वाला स्टाइल, Gemini AI हर बार बेहतरीन रिज़ल्ट देता है.
गूगल जेमीनी के प्रॉम्प्ट में लिखिए
Create a cinematic Navratri scene with me mid-twirl in a flowing lehenga, surrounded by rangoli patterns and glowing lanterns.
गूगल जेमीनी के प्रॉम्प्ट में लिखिए
Design a 4K portrait of me in a neon pink and orange ghagra choli with mirror work, dancing under fairy lights with dandiya sticks in hand.
गूगल जेमीनी के प्रॉम्प्ट में लिखिए
Create a festive studio portrait of me in a royal purple ghagra choli with zari embroidery, holding dandiya sticks, with a soft spotlight background.
क्यों है AI फोटो ट्रेंड इतना वायरल (AI-generated Dandiya photo)
कई बार अच्छा कैमरा या लाइटिंग उपलब्ध न होने के कारण हमारी डांडिया की यादें कम आकर्षक लगती हैं. Google Gemini AI इसे बदल देता है. यह हर डिटेल पर ध्यान देता है...कपड़ों के रंग, मूवमेंट, डांडिया की थाप और चमक, जिससे फोटो असली जैसी और खूबसूरत दिखती है.
गूगल जेमीनी के प्रॉम्प्ट में लिखिए
Generate a couple's Garba look: I'm in a teal and gold chaniya choli, my partner in a matching kurta, both dancing under a canopy of lights.
गूगल जेमीनी के प्रॉम्प्ट में लिखिए
Style me in a retro 90s Bollywood-inspired Navratri outfit—think velvet choli, oxidised jewellery, and dramatic eye makeup.
गूगल जेमीनी के प्रॉम्प्ट में लिखिए
Design a Navratri look featuring me in a pastel lehenga with floral embroidery, surrounded by marigold garlands and diya lights.
गूगल जेमीनी के प्रॉम्प्ट में लिखिए
Generate a high-energy Garba dance moment with me in a multicolored mirror-work outfit, mid-leap, with motion blur and golden-hour lighting.
कदम दर कदम फोटो बनाने का तरीका (google gemini promt)
- सबसे पहले AI प्रोम्प्ट तैयार करें – जैसे 'bright colorful dandiya night, spinning sticks, vibrant traditional attire, joyful dance moves.'
- फिर इसे Google Gemini AI में डालें.
- कुछ सेकंड में आपका डांडिया लुक फोटो तैयार.
- चाहें तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपनी नवरात्रि की यादें हमेशा के लिए संजो लें.
(Disclaimer- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है.)
ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं