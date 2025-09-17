विज्ञापन
नैनो बनाना ट्रेंड में रहना है तो फॉलो करें ये टॉप 10 गूगल जेमिनी AI प्रॉम्‍प्‍ट्स

सिर्फ एक प्रॉम्‍प्‍ट के सााथ आपकी फोटो को जेमिनी पूरी तरह से एडिट कर डालता है. अगर आप भी इस वायरल नैनो बनाना ट्रेंड में बने रहना चाहते हैं तो ये प्रॉम्‍प्टस आपके लिए हैं.

Read Time: 4 mins
  • गूगल का जेमिनी AI फोटो एडिटिंग टूल सरल फोटो को आकर्षक और क्रिएटिव रूप में बदलने की क्षमता रखता है.
  • जेमिनी AI विभिन्न प्रॉम्प्ट के माध्यम से ऐतिहासिक स्थलों से लेकर हाई-एंगल पोर्ट्रेट तक फोटो तैयार कर सकता है.
  • इस टूल का उपयोग कर यूजर्स सिनेमैटिक तस्वीरें और समुद्र तट पर हाइपर-रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बना सकते हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

पिछले कुछ दिनों से बस एक ही ट्रेंड सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, नैनो बनाना और इस ट्रेंड ने यूजर्स का दिल जीत लिया है. गूगल के जेमिनी पर आया यह ट्रेंड इतना क्रिएटिव है कि यूजर्स इसे ट्राई किए बिना नहीं रह पाए हैं. AI-बेस्‍ड यह वह टूल है जो आपकी किसी भी सिंपल सी फोटो को एडिट करके इस तरह से बना देता है कि आप भी एक पल को हैरान रह जाएंगे. फोटो एडिटिंग का यह टूल आपकी रोजमर्रा की तस्वीरों को और भी अट्रैक्टिव बना देता है. यूजर्स जैसे ही इससे तैयार करके फोटो को इंस्‍टाग्राम या दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, बाकी लोग तारीफ किए बगैर नहीं रह पा रहे हैं. सिर्फ एक प्रॉम्‍प्‍ट के सााथ आपकी फोटो को जेमिनी पूरी तरह से एडिट कर डालता है. अगर आप भी इस वायरल नैनो बनाना ट्रेंड में बने रहना चाहते हैं तो हम आपको ऐसे 10 गूगल जेमिनी AI फोटो एडिटिंग प्रॉम्प्‍ट के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं. 

1: Huge Statue in Delhi

अगर आपको दिल्‍ली के किसी एतिहासिक जगह की कोई फोटो तैयार करनी है जैसे कि कनॉट प्लेस का रंग-बिरंगा अंदाज जिसमें खचाखच भरी बसें, रंग-बिरंगे रिक्शा और गोलाकार आकृति के चारों ओर घूमती गाड़‍ियां, सड़क के किनारे फल के ठेले, चाय की दुकानें और रंग-बिरंगे छाते लिए दुकानदार, तो आप इस प्रॉम्‍प्ट का प्रयोग कर सकते हैं. 

2:With Lamborghini

एक अंधेरे अंडरग्राउंड गैराज में लाल लेम्बोर्गिनी के हुड पर आराम फरमाते एक आदमी की 3:4 फुल-बॉडी, ऊपर से, हाई-एंगल फोटोग्राफी बनाएं. लेदर बेल्‍ट वाली घड़ी, ब्राउन कलर की पतलून, पॉलिश किए हुए काले जूते और साफ सफेद ओपन-कॉलर शर्ट पहने हुए और बाजू पर एक टैटू है. उथली डेप्थ ऑफ फील्‍ड, क्रीमी बोकेह, हाइपर रियलिस्‍टक 8K डिटेल, सिनेमैटिक वार्म कलर ग्रेडिंग, कार पर नैचुरल रिफ्लेक्‍शंस के साथ हल्की धूप की किरणें, और एकदम मिलेनियर वाली वाइब्‍स. 

3: Hyper-realistic 8K portrait at the beach

लुक: सनग्‍लासेज, सफेद ट्राउजर, लोफर्स और नेवी ब्लू शर्ट. एक्शन: एक लड़की को पकड़े हुए और एक हाथ से अपना धूप का चश्मा ठीक करते हुए. सेटिंग: समुद्र तट पर एक बालकनी, जिसके बैकग्राउंड में लहरें हैं. मूड: हवादार, रोमांटिक और फ्रेश.

4: Football Player

मेरी प्रोफाइल फोटो में मैं माथे पर लाल और सफेद रंग की नाइकी प्रीमियर लीग फ़ुटबॉल पकड़े हुए हूं और मेरा ध्यान छत पर है. मैं कॉन्फिडेंट हूं, लंबी गर्दन, होंठ हल्के से बंद और चिन थोड़ी सी उठी हुई. मेरा एथलेटिक और कंसंट्रेटेड रूप इस बात से और भी निखर जाता है कि मैंने एक पेशेवर फुटबॉल जर्सी पहनी हुई है, जिसमें एक खास जर्सी और शॉर्ट्स शामिल हैं. फुटबॉल और मेरा आउटफिट डार्क ब्‍लू कलर के बैकग्राउंड में साफ नजर आ रहा है.  

5: Baseball Player 

ऊपर दी गई फोटो को तस्वीर को एक गाइड के तौर पर प्रयोग करते हुए ट्रेडीशनल बेसबॉल यूनिफॉर्म पहने हुए एक शख्‍स का बल्ला लिए हुए एक पुराना चित्र बनाएं. किसी पुराने स्पोर्ट्स कार्ड की तरह, यह ब्‍लैक एंड व्‍हाइट फोटो पावर एंड हीरोइज्‍म को बताती है. 

6: Black and White Portrait 

ऊपर दी गई फोटो को एक गाइड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए, एक सीरियस व्यक्ति का क्लोज-अप ब्‍लैक एंड व्‍हाइट फोटो बनाएं. लाइटिंग जेंटल और फोकस्‍ड हो ताकि यह आर्टिस्टिक औरा और क्‍लासिक लगे. 

7: Rain Portraits

ऊपर दी गई फोटो को गाइड की तरह प्रयोग करके एक शख्‍स की सोफेस्टिकेटेड फोटोग्राफ लें जो ट्रेंच कोट और टोपी पहने हुए, स्ट्रीट लाइट के नीचे बारिश में खड़ा है. फोटो क्‍वालिटी अच्‍छी होनी चाहिए और हाई कंट्रास्ट वाले ब्‍लैक एंड व्‍हाइट कलर में है. 

8: Bollywood Couple

इस कपल की फोटोग्राफ को ग्रेनी, ब्राइट, रेट्रो और विंटेज बनाने के लिए 90 के दशक की बॉलीवुड सिनेमा शैली का प्रयोग करें. पुरुष महिला का हाथ पकड़े हुए एक काली शर्ट पहने हुए है जो पुरानी लगती है. लाल शिफॉन साड़ी जो बेदाग है. सुनहरे सनसेट के रंगों और एक मिनिमम, हल्की बनावट वाले बैकग्राउंड के साथ, पुरुष महिला का हाथ पकड़े हुए एक काली शर्ट पहने हुए है जो पुरानी लगती है. 

9: Video game character

इस बिल्ली का एक 16-बिट वर्जन बनाएं और उसे एक 2D 16-बिट प्लेटफॉर्म वीडियो गेम लेवल में इंसर्ट करें. 

10: Miniature 3D model: 

इस कुत्ते का एक छोटा, लघु 3D मॉडल बनाएं. इस मॉडल को बर्थडे गिफ्ट्स के बगल में एक डेस्क पर रखा जाना चाहिए ताकि ऐसा लगे कि मॉडल को उपहार के तौर पर खोला गया था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

Nano Banana AI, Nano Banana AI Saree Trend, Nano Banana Prompts
