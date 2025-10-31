दिवाली में पाकिस्तान में भी गूंजा राम-राम! मिठाई की दुकानों पर लगी भीड़, मिठाईयों का दाम कर देगा हैरान

दिवाली का त्यौहार न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी इस बार खूब सुर्खियों में रहा. सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी व्लॉगर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने दिखाया कि किस तरह कराची और लाहौर जैसे शहरों में दिवाली के मौके पर मिठाइयों की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ी हुई थी. दुकानों पर जलेबी, लड्डू, बर्फी और गुलाब जामुन जैसी भारतीय मिठाइयां बड़े प्यार से बिकती नजर आईं. लोगों के चेहरों पर खुशी और उत्साह देखते ही बन रहा था.

सब त्योहार एक साथ मनाए जाते हैं

व्लॉगर ने बताया कि पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की संख्या भले ही कम है, लेकिन वहां दिवाली का त्योहार पूरे जोश और भाईचारे के साथ मनाया जाता है. उन्होंने यह भी कहा कि कई मुस्लिम परिवार अपने हिंदू दोस्तों के साथ मिठाई बांटते हैं और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं. वीडियो में व्लॉगर बताता है कि दिवाली में पाकिस्तान में मिठाई का क्या दाम होता है? फिर वो दुकान में दिखाता है कि समोसे, मठरी और जलेबी बनाए जा रहे हैं. दुकानदान वीडियो में बताता है कि दीवाली पर वो मिठाइयों के कीमत पर कितना डिस्टाउंट दे रहा है. वीडियो में एक दुकानदार कहता हुआ सुनाई देता है- “हमारे यहां सब त्योहार एक साथ मनाए जाते हैं. दिवाली हो या ईद, मिठाई तो सबको पसंद है.” वीडियो में कुछ मुस्लिम ग्राहक भी नजर आए जो मुस्कुराते हुए मिठाइयां खरीदते हुए कह रहे थे, “दिवाली है, मिठाई तो बनती है.” दुकानों पर हंसी-खुशी का माहौल वीडियो में साफ झलक रहा था.

देखें Video:

पाकिस्तान में मिठाई का क्या भाव होता है?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर (@maahirram) नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो को अबतक 1 लाख से ज्यादा बार देख जा चुका है और 14 हज़ार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कैप्शन में लिखा है, दिवाली के टाइम पाकिस्तान में मिठाई का क्या भाव होता है? यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही तेजी से वायरल हो गया. भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लोगों ने इस वीडियो पर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं दीं. एक भारतीय यूजर ने लिखा, “ये देखकर दिल खुश हो गया, इंसानियत सबसे ऊपर है.” वहीं एक पाकिस्तानी यूजर ने कमेंट किया, “त्योहार का मजा तब ही है जब सब साथ मनाएं.”

इंसानियत और प्यार की भावना आज भी जिंदा है

यह वीडियो इस बात का प्रमाण है कि सीमाओं के पार भी इंसानियत और प्यार की भावना आज भी जिंदा है. जहां एक ओर राजनीतिक मतभेदों की खबरें आती रहती हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे दृश्य उम्मीद जगाते हैं कि त्योहार लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का नहीं.

