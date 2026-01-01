दूध उबालने को लेकर महिला को क्यों आया गुस्सा? बोली- पाकिस्तान में मुझे इससे नफरत है

Milk Boiling Complaint Pakistan: माया खान नाम की एक पाकिस्तानी महिला ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह कच्चे दूध के पैकेट खोलकर उसे उबालती दिख रही हैं. वीडियो में उन्होंने शिकायत की, 'मुझे पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज से नफरत है...यह दूध उबालना. रात को 1 बजे घर आकर दूध उबालना बहुत मुश्किल होता है.' उनका कहना है कि काम थका देने वाला है और इसके बाद मलाई हटाना, दूध छानना और ठंडा करना भी पड़ता है. माया ने मजाक में कहा, 'काश मुझे Aldi या Walmart जैसा कोई गैलन दूध मिलता.'

कच्चा दूध क्या है? (What is unpasteurised milk?)

कच्चा दूध यानी बिना पाश्चराइज्ड मिल्क का मतलब है...ऐसा दूध जिसे बैक्टीरिया मारने के लिए गर्म नहीं किया गया. पाकिस्तान में 95% दूध कच्चे ही इस्तेमाल होता है, जैसा भारत में भी होता है, लेकिन इसे पीने से पहले उबालना आम प्रथा है. उबालने से ई.कोली, साल्मोनेला जैसे खतरनाक बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, जिससे दूध पीने योग्य हो जाता है.

वीडियो पर बहस और प्रतिक्रियाएं (unpasteurised milk)

माया का वीडियो 4 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोगों ने इसपर प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने कहा, 'शिकायत करने की बजाय बाजार जाकर देखें, यहां भी पाश्चराइज्ड दूध उपलब्ध है.' दूसरे ने लिखा, 'यह पाकिस्तान की नहीं, आपकी समस्या है.' कई लोगों ने माया को सलाह दी कि वे बाजार का पाश्चराइज्ड दूध खरीदें, जो अब भारत और पाकिस्तान दोनों जगह आसानी से मिलता है.

