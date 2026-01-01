विज्ञापन
जैसलमेर में भारत-पाक सीमा से पाकिस्तानी घुसपैठिया पकड़ा गया, BSF की सतर्कता से दुश्मन की साजिश नाकाम

जैसलमेर में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर BSF ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए व्यक्ति के पास पाकिस्तानी करेंसी और चाकू मिला है. सुरक्षा एजेंसियां उससे संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही हैं.

जैसलमेर में भारत-पाक सीमा से पाकिस्तानी घुसपैठिया पकड़ा गया, BSF की सतर्कता से दुश्मन की साजिश नाकाम
सांकेतिक तस्वीर
  • जैसलमेर के नाचना-नोख सेक्टर में BSF जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर गिरफ्तार किया.
  • गिरफ्तार व्यक्ति का नाम इशरत है और वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा जिले का निवासी बताया गया है.
  • पकड़े गए घुसपैठिए के पास से पाकिस्तानी करेंसी और एक चाकू बरामद किया गया है.
जैसलमेर में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई नाचना-नोख सेक्टर से लगती सीमा पर की गई, जहां पाकिस्तान की ओर से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी.

पाकिस्तान के पंजाब का है घुसपैठिया

BSF के सतर्क जवानों ने समय रहते संदिग्ध गतिविधि को भांपते हुए घुसपैठिए को हिरासत में ले लिया. पूछताछ में उसने अपना नाम इशरत, पिता राणा मोहम्मद असलम बताया है. उसकी उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है और वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा जिले का निवासी है.

पाकिस्तानी करेंसी और चाकू बरामद

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, शुरुआती तलाशी में उसके पास से पाकिस्तानी करेंसी और एक चाकू बरामद हुआ है.

फिलहाल BSF, स्थानीय पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से उससे पूछताछ कर रही हैं. अधिकारियों के मुताबिक घुसपैठिए का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा और विस्तृत जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वह किस उद्देश्य से सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुआ था.

