व्लॉगर ने पूछा- क्या ऊंट 7 दिन तक बिना पानी पीए रह सकता है? अंकल का जवाब सुन लोगों को लगा झटका, Video वायरल

पुष्कर मेले से वायरल वीडियो में एक व्लॉगर ने ऊंट संभालने वाले अंकल से पूछा - क्या ऊंट 7 दिन तक बिना पानी के रह सकता है? अंकल का जवाब सुनकर सोशल मीडिया पर मच गया हंगामा, लोग बोले - “हम तो अब तक गलत जानते थे.”

क्या ऊंट 7 दिन तक बिना पानी पीए रह सकता है?

राजस्थान के पुष्कर मेले से एक दिलचस्प वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्लॉगर ऊंट संभालने वाले अंकल से पूछता है- “क्या ऊंट 7 दिन तक बिना पानी पीए रह सकता है?” इस पर अंकल का जवाब सुनकर सोशल मीडिया पर हंसी और हैरानी दोनों का माहौल बन गया है.

अंकल ने तोड़ा सालों पुराना भ्रम

वीडियो में व्लॉगर जब यह सवाल पूछता है कि ऊंट कितने दिन बिना पानी के रह सकता है, तो ऊंट संभालने वाले अंकल मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं - “न न, पानी बिना न चलेगा. चारा बिना चल जाएगा 4-5 दिन, लेकिन पानी बैगर नहीं चलेगा. जब आप खाना नहीं खाएंगे तो पानी की टीस तो लगेगी न? पानी तो जरूरी है.” इस जवाब ने उस ‘किताबी ज्ञान' को गलत साबित कर दिया, जो हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे थे, कि ऊंट 7 से 10 दिन तक बिना पानी रह सकता है.

देखें Video:

इंस्टाग्राम पर छाया वीडियो

यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर देवेंद्र (@tanaavfree) ने शेयर किया है. कैप्शन में उन्होंने लिखा- “क्या आपने भी ऐसा सुना था?” 11 नवंबर से हफ्तेभर पहले पोस्ट किए गए इस वीडियो को अब तक 3.8 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि 27 लाख से अधिक लाइक्स और 1800 से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं.

लोगों की प्रतिक्रियाएं भी मजेदार

वीडियो पर लोगों ने खूब मजे लिए. एक यूजर ने लिखा - “मतलब हमने ऊंट पर निबंध गलत लिखा था!” दूसरे ने पूछा- “अंकल सही या किताब?” तीसरे ने मजाक में कहा- “किताबों में गलत छपा है!” किसी ने लिखा- “सच बात है, पानी तो हर किसी को रोज चाहिए.” किसी ने कहा- “पढ़ाई में कुछ और सिखाया, असल जिंदगी में कुछ और निकला.”

असलियत क्या है?

विशेषज्ञों के मुताबिक, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक तो रह सकता है, लेकिन यह उसकी उम्र, सेहत और मौसम पर निर्भर करता है. गर्मी या लंबी यात्राओं के दौरान ऊंट को भी नियमित पानी की जरूरत होती है- यानी कि अंकल का जवाब वैज्ञानिक रूप से भी काफी हद तक सही है.

Pushkar Camel Viral Video, Camel Viral Video, Viral Video
