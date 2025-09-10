पैरों से बजाई ऐसी धुन...ताल से ताल मिलाकर झूमने पर मजबूर हुए लोग, बोले- भाई ने तो 'आग' लगा दी

Man Tap Dances on Mere Dholna: डांस सिर्फ बॉडी मूवमेंट नहीं, बल्कि दिल की आवाज़ है. कभी-कभी बिना हाथ हिलाए, बिना एक्स्ट्रा मूव्स किए, सिर्फ पैरों की ताल ही इतनी जादुई हो सकती है कि पूरा हॉल गूंज उठे. कुछ ऐसा ही हुआ इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे एक वीडियो में, जहां एक शख्स ने फिल्म 'भूल भुलैया' के मशहूर गाने 'मेरे ढोलना' पर ऐसा टैप डांस किया कि सोशल मीडिया पर हर कोई उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका.

पैरों से निकली गाने की बीट (Mere Dholna Viral Dance Video)

वीडियो में नजर आ रहे शख्स ने अपने पैरों से धुन ऐसी बजाई मानो गाने के असली वाद्ययंत्र वही हों. हर बीट पर उनकी स्टेपिंग इतनी सटीक थी कि धुन और ताल पूरी तरह से मैच कर रही थी. जैसे-जैसे गाने की रफ्तार तेज होती गई, वैसे-वैसे उनके कदम भी उसी स्पीड में थिरकने लगे. उनके पैरों से निकलती आवाज़ ने 'मेरे ढोलना' को और भी खूबसूरत बना दिया.

स्टेज पर सोलो परफॉर्मेंस (Tap Dance on Shoes)

वीडियो में यह शख्स स्टेज पर अकेला परफॉर्म करता नजर आता है. उसके पीछे ड्रम सेट रखा होता है, लेकिन किसी वाद्ययंत्र की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसके पैरों की आवाज़ ही पूरे गाने को कम्प्लीट कर देती है. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को बार-बार देखकर आनंद ले रहे हैं. डांस के साथ-साथ उनकी एनर्जी, एक्सप्रेशन और पैरों की मूवमेंट ने दर्शकों का दिल जीत लिया.

यहां देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो (Mere Dholna tap dance)

यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर @vikas_arun_ ने शेयर किया है. पोस्ट के साथ ही वीडियो धूम मचा रहा है. अब तक इसे 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. 15 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. हजारों यूजर्स कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, मैंने इस वीडियो के हर सेकंड का मजा लिया. दूसरे ने कहा, Unbelievable! ये तो कमाल का टैलेंट है. वहीं एक कथक डांसर ने कमेंट किया, पैरों से इतनी परफेक्शन लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस वीडियो में हर स्टेप सटीक है.

क्यों है यह वीडियो खास? (man dancing on Mere Dholna)

आज के दौर में जब लोग डांस में चमक-धमक और बड़े स्टेप्स देखना पसंद करते हैं, वहीं यह वीडियो साबित करता है कि सिर्फ पैरों की ताल भी किसी गाने को नया जीवन दे सकती है. यही वजह है कि यह वीडियो न सिर्फ वायरल हो रहा है, बल्कि लोगों के दिलों पर छा गया है.

