साड़ी का घूंघट काढ़ के 'शकीरा' गाने पर महिला ने किया जबरदस्त डांस, देख लोग बोले- भाभी जी ने तो कमाल कर दिया

देसी भाभी का साड़ी और घूंघट में ‘शकीरा शकीरा’ गाने पर किया गया डांस इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया है. इस वीडियो ने दिखा दिया कि टैलेंट दिखाने के लिए सिर्फ़ आत्मविश्वास ही काफी है.

शल मीडिया पर वायरल हुआ देसी तड़का, 'शकीरा शकीरा' गाने पर भाभी का डांस छाया

Bhabhi dance video: आज की तारीख में इंस्टाग्राम रील्स सिर्फ़ एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं रह गया, बल्कि टैलेंट दिखाने का सबसे बड़ा मंच बन चुका है. गांव की महिलाएं हों या शहर की लड़कियां, सभी सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी कला और आत्मविश्वास को दुनिया तक पहुंचा रही हैं. पहले जहां मंच की कमी से कई लोग पीछे रह जाते थे, वहीं अब मोबाइल फोन और इंटरनेट ने हर किसी को चमकने का मौका दिया है.

घूंघट में देसी भाभी का शकीरा स्टाइल डांस (Desi bhabhi dance video)

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो धूम मचा रहा है. वीडियो में एक भाभी पारंपरिक साड़ी और घूंघट में दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही 'शकीरा-शकीरा' गाना बजता है, वह पूरे दिल से डांस करना शुरू कर देती हैं. उनकी एनर्जी और आत्मविश्वास देख कर हर कोई हैरान रह गया. देसी लुक में वेस्टर्न टच का यह अनोखा कॉम्बिनेशन लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

दर्शकों की प्रतिक्रिया और वायरल ट्रेंड (Shakira song desi style dance)

वीडियो पर लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं. कोई कह रहा है 'भाभी ने तो शकीरा को भी टक्कर दे दी', तो कोई लिख रहा है 'यह होती है असली देसी एनर्जी.' खास बात यह है कि महिला ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना टैलेंट दिखाया, जो हर किसी को प्रेरित कर रहा है. आज जहां सोशल मीडिया पर ग्लैमर का बोलबाला है, वहीं यह वीडियो यह साबित करता है कि टैलेंट दिखाने के लिए किसी ड्रेस या बड़े मंच की ज़रूरत नहीं है.

क्यों खास है यह वीडियो? (Bhabhi dance in saree)

  • घूंघट और साड़ी में भी आत्मविश्वास से डांस करना.
  • देसी और मॉडर्न कल्चर का मिक्स रूप.
  • गांव और शहर दोनों दर्शकों को जोड़ने वाला कंटेंट.

