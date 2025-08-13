विज्ञापन
3 साल के बच्चे ने खली-बली गाने पर किया ऐसा डांस, देख लोग बोले- ये तो मिनी रणवीर निकला

3 साल से छोटा एक बच्चा रणवीर सिंह के खली बली गाने पर ऐसे डांस करता दिखा कि इंटरनेट उसका दीवाना हो गया. वीडियो को 20 लाख से ज्यादा व्यूज और हजारों लाइक्स-कमेंट्स मिल चुके हैं.

पद्मावत के 'खली बली' गाने पर बच्चे का धमाकेदार डांस वायरल, चेहरे के हावभाव और स्टेप्स ने जीता दिल

Toddler dancing on Khali Bali Song: सोशल मीडिया पर इस समय एक ऐसा वीडियो छाया हुआ है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और खुश भी. यह वीडियो एक 3 साल से भी कम उम्र के बच्चे का है, जो फिल्म पद्मावत के मशहूर गाने खली बली पर डांस कर रहा है.

हूबहू रणवीर सिंह के स्टेप्स (viral kid dance video)

इस वीडियो में छोटा बच्चा रणवीर सिंह के डांस स्टेप्स, बॉडी मूवमेंट और चेहरे के एक्सप्रेशंस को हूबहू कॉपी करता दिखता है. उसकी एनर्जी और टाइमिंग इतनी परफेक्ट है कि देखने वालों को यकीन ही नहीं होता कि वह अभी 3 साल का भी नहीं है.

इंटरनेट पर छा गया प्यारा वीडियो (baccha khali bali dance)

यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट @vivaanandshipra से शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा गया, He's not even 3 yet यानी यह अभी 3 साल का भी नहीं है. क्लिप में बच्चा गाने की बीट के साथ हर मूव को ऑन पॉइंट करता नजर आता है. उसकी मासूमियत और टैलेंट ने मिलकर ऐसा जादू किया कि लोग बार-बार इस वीडियो को देख रहे हैं.

रिकॉर्ड तोड़ व्यूज और लाइक्स (cute baby dance Instagram)

पोस्ट किए जाने के बाद से इस वीडियो को 20 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. 2 लाख से ज्यादा लाइक्स और 4 हजार से ज्यादा कमेंट्स के साथ यह रील वायरल हो चुकी है. लोग कमेंट सेक्शन में बच्चे की तारीफ करते नहीं थक रहे.

लोगों के दिल छू लेने वाले रिएक्शंस (khali bali dance performance)

एक यूजर ने लिखा, भाई, ये सुपरस्टार बनेगा, इंडिया का नाम रोशन करेगा. दूसरे ने कहा, हर स्टेप ऑन पॉइंट है, बहुत प्यारा. एक ने मजाक में लिखा, इसी तरह की रील्स देखने के लिए ही इंटरनेट बिल भरता हूं. नेटिज़न्स अब उम्मीद कर रहे हैं कि रणवीर सिंह खुद इस वीडियो को देखें और बच्चे की तारीफ करें.

