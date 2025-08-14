विज्ञापन
स्वतंत्रता दिवस से पहले 'देश रंगीला' डांस प्रैक्टिस में टीचर का जोश वायरल, स्टेप्स देख लोग बोले- छा गए सर जी

एक टीचर और उनके स्टूडेंट्स का 'देश रंगीला' पर डांस रिहर्सल वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है. इस वीडियो ने लोगों को अपने स्कूल के सुनहरे दिनों की याद दिला दी है और टीचर की तारीफों के पुल बांध दिए हैं.

टीचर-स्टूडेंट्स की 'देश रंगीला' रिहर्सल ने दिल छू लिया, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

Des Rangila Dance Video: स्वतंत्रता दिवस से पहले स्कूलों में होने वाली तैयारियां हमेशा खास होती हैं. कहीं बच्चे भाषण की तैयारी करते नजर आते हैं, तो कहीं डांस और देशभक्ति गीतों की धुन गूंजती है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तहलका मचा रहा है, जिसमें एक स्कूल के मास्टर जी अपने स्टूडेंट्स को सुपरहिट देशभक्ति गीत 'देश रंगीला' पर डांस रिहर्सल करा रहे हैं.

टीचर का जोश और बच्चों की मुस्कान (Independence Day school celebration)

वीडियो में दिखता है कि कैसे टीचर पूरे जोश के साथ बच्चों को डांस मूव्स सिखा रहे हैं. उनके हर स्टेप में ऊर्जा और उत्साह साफ झलक रहा है. बच्चे भी उतने ही एक्साइटमेंट के साथ तालमेल बिठाकर डांस कर रहे हैं. बीच-बीच में हंसी-मजाक और चियर करने का सिलसिला जारी रहता है, जिससे रिहर्सल का माहौल और भी रंगीन हो जाता है.

सोशल मीडिया पर नॉस्टैल्जिया की लहर (viral dance rehearsal)

इस वीडियो को इंस्टाग्राम यूजर @esrilesk ने शेयर किया है, जिसे अब तक 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज, 2 लाख से अधिक लाइक्स और 5 हजार से ज्यादा कमेंट्स मिल चुके हैं. लोगों ने इसे 'प्योर नॉस्टैल्जिया' बताया और टीचर की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, 'इस टीचर को सलाम', तो दूसरे ने कहा, 'बेस्ट डांस टीचर'. कई लोगों ने अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए कहा कि, ऐसे पल जिंदगी भर नहीं भूलते.

क्यों खास है 'देश रंगीला'(15 August dance viral)

हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रमों में यह गाना लगभग हर स्कूल में सुनाई देता है. खासतौर पर लड़कियों का ग्रुप इस गाने पर डांस करता है. इसकी धुन और बोल देशभक्ति की भावना को और गहरा कर देते हैं. यही वजह है कि इस गाने पर परफॉर्मेंस देखने का अपना अलग ही मजा है.

