कचौड़ी सब्जी में मिली छिपकली, कस्टमर के दिखाने पर ठेले वाले ने बनाए बहाने, डोज मिलने पर मानी गलती

lizard in kachori sabji: अलीगढ़ में कचौड़ी-सब्जी की प्लेट से छिपकली निकलने का मामला सामने आया है. ग्राहकों ने ठेले वाले से जमकर बहस की, जिसके बाद उसने माफी मांगी.

कचौड़ी सब्जी में मिली छिपकली, कस्टमर के दिखाने पर ठेले वाले ने बनाए बहाने, डोज मिलने पर मानी गलती
सब्जी में छिपकली देख भड़का ग्राहक, कहा- ये खाकर कोई मर जाए तो?

Kachori Sabji Me Mili Chipkali: सड़क किनारे मिलने वाले स्वादिष्ट नाश्ते का हर किसी को शौक होता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर आपकी प्लेट में कचौड़ी-सब्जी के साथ अचानक छिपकली निकल आए तो? कुछ ऐसा ही वाकया उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ (अतरौली क्षेत्र) में हुआ, यह मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

प्लेट से निकली छिपकली, दंग रह गए कस्टमर (Lizard Found In Sabji Of Kachori)

बताया जा रहा है कि, दो युवक ठेले पर कचौड़ी-सब्जी खाने पहुंचे, जैसे ही उन्होंने प्लेट उठाई, उसमें से एक छिपकली निकल आई. यह देखकर दोनों दंग रह गए और तुरंत दुकानदार से भिड़ गए.

दुकानदार का बहाना सुन भड़के लोग (viral street food)

पहले तो दुकानदार गलती मानने के बजाय बहाना बनाने लगा. उसने कहा, ऊपर पेड़ है और नीचे दुकान है, शायद वहीं से गिरी होगी, लेकिन ग्राहक भड़क गए और बोले, यहां तो दीवार है, फिर छिपकली कैसे गिरी? इतना सुनते ही ठेले वाले की हालत खराब हो गई और उसने हाथ जोड़कर माफी मांग ली.

वायरल हो गया मामला (chipkali in plate)

सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो बनाने वाला शख्स पूरी घटना रिकॉर्ड करता है. इसमें साफ नजर आता है कि ग्राहक सब्जी की प्लेट से छिपकली निकालकर दुकानदार को दिखाते हैं. एक युवक गुस्से में कहता है, ये जिंदा मारने का चक्कर है क्या? दुकानदार फिर सफाई देता है, लेकिन ग्राहकों के सवालों के आगे उसे गलती माननी पड़ती है.

पुलिस ने भी दिया जवाब ( Aligarh food hygiene)

मामला वायरल होने के बाद पुलिस तक पहुंचा. अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी को शिकायत करनी है तो वह लिखित में दर्ज कराए. फिलहाल यह वीडियो लोगों के बीच स्ट्रीट फूड की हाइजीन और सेफ्टी को लेकर बड़ी बहस छेड़ चुका है.

सोशल मीडिया पर हंगामा (aligarh viral news)

इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से फैल गया है. यूजर्स कमेंट्स में गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं और मजाक भी कर रहे हैं. एक ने लिखा, अब तो घर पर ही कचौड़ी-सब्जी बनानी पड़ेगी. दूसरे ने कहा, पेड़ का बहाना बनाकर बच नहीं सकते.

ठेले के खाने पर भरोसा या रिस्क? (street food hygiene issue)

यह घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि, सड़क किनारे खाने में हाइजीन कितनी जरूरी है. लोग चटकारे जरूर लेते हैं, लेकिन अगर ऐसी लापरवाही हुई तो सेहत पर खतरा बन सकती है.

