40 गार्ड रखो या 400, कहीं भी मरवा देंगे... रोहित गोदारा गैंग ने ली कैलिफोर्निया फायरिंग की जिम्मेदारी

विदेशी धरती पर गैंगवार थमने का नाम नहीं ले रहा है. रोहित गोदारा गैंग ने दावा किया है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में फायरिंग उसने ही करवाई है. ऐसा दावा किया गया है कि महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के करीबी रकेश राजदेव के ठिकाने पर फायरिंग की गई है. बता दें कि लॉरेस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग कनाडा से लेकर अमेरिका, दुबई से लेकर फिलीपींस तक फायरिंग और हत्याएं करवा रहे हैं.

रोहित गोदारा गैंग ने किया फायरिंग का दावा

महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को पहली बार किसी गैंगस्टर ने धमकी दी है. ये धमकी उसे रोहित गोदारा की तरफ से दी गई है.सौरभ चंद्राकर अभी दुबई में है. रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उसे सुधरने की धमकी दी है. रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फायरिंग करवाने का दावा किया है. इसके बाद भारतीय एजेंसियों की चिंता और भी बढ़ गई है. पोस्ट में कहा गया है कि ये जो केलिफोर्निया (उस) में राकेश राजदेव (आरआर) के घर फायरिंग हुई है, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं. सौरभ महाकाल के करीबी राकेश राजदेव पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को फंडिंग करने का भी आरोप लगाया गया है.

सुधर जाओ वरना अंजाम बुरा होगा

पोस्ट में धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी गई है कि टाइम रहते सुधर जाओ वरना अंजाम बुरा होगा. तुम देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, अपने देश की मिट्टी के नहीं हुए तुम तो किसके होगें. जितने भी ये बुकी है, हम सबको बता दें कि जो भी पाकिस्तान को फंडिंग करेगा वो हमारा दुश्मन होगा. आगे ये भी कहा गया है कि सौरभ महाकाल दुबई में दाऊद के भाई से मिलता है, हमें सब पता है. आगे चेतावनी दी गई है कि 40 गार्ड रख कर ये मत सोचना कि तुम सेफ हो. 400 गार्ड होंगें तो भी तुमको मरवा देंगे.

देश के साथ गद्दारी मत करो वरना...

रोहित गोदारा गैंग की तरफ से ये भी कहा गया है कि दुबई में तुमने झटका देख ही लिया होगा. हमारे लिए किसी भी देश में मरवाना मुश्किल नहीं है. तुम लोग चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ वहीं ढूंढकर मरवा देंगें. बाकी बताने की जरूरत नहीं हैं तुम खुद समझदार हो. देश के साथ गद्दारी मत करो और देश को मत बेचो वरना ऐसी मौत देंगें कि तुम्हारी कई पीढियां याद रखेगीं. ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास सुधरने का, अगली बार मौका नहीं देगें याद रखना. जो भी हमारे और हमारे देश के दुश्मन है, वो तैयार रहें. जल्द मुलाक़ात होंगी.

कौन है राकेश राजदेव?

कैलिफोर्निया में जिस राकेश राजदेव के घर के बाहर फायरिंग हुई है, वह भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी सौरभ का बेहद करीबी है. ED की टीम भी इस शख्स को लेकर लगातार जांच कर रही है.गुजरात पुलिस ने साल 2022, 2023 में बेटिंग ऐप से जुड़े मामले में राकेश राजदेव के खिलाफ एक FIR दर्ज की थी. 2023 में राकेश राजदेव के खिलाफ ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिसके बाद उसके ठिकानों पर ED ने छापेमारी भी की थी. लेकिन तब तक वह भारत छोड़कर भाग गया था.वह फिलहाल सेंट्रल एजेसियों के रडार पर है.

