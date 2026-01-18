दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ ऑस्ट्रेलिया चला गया लड़का, पत्नी के साथ शुरू की नई लाइफ, कहानी दिल छू लेगी

Delhi Police SI Australia journey: सरकारी नौकरी छोड़ना सुनते ही अक्सर लोग माथा पकड़ लेते हैं, लेकिन कुछ फैसले डर से नहीं हिम्मत से लिए जाते हैं. दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर रहे निशांत ने भी ऐसा ही किया. दो साल पहले सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया, देश छोड़ा और ऑस्ट्रेलिया में नई शुरुआत की. आज उनकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल है, क्योंकि इसमें रिस्क भी है, मेहनत भी और एक ऐसी उम्मीद भी, जो बहुत से युवाओं को अपने सपनों की तरफ देखने की हिम्मत दे रही है. इंस्टाग्राम पर nishant.in.australia नाम के अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो में निशांत ने अपनी जिंदगी का बड़ा फैसला शेयर किया है.

जॉब मिली तो आसान हुई राह (Job Made the Journey Easier)

निशांत बताते हैं कि दो साल पहले उन्होंने दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर की सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने का कदम उठाया. उनकी पत्नी देवयानी के साथ यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि नया देश नई चुनौतियां लेकर आता है. ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद दोनों को जल्दी नौकरी मिल गई. उन्होंने एयरपोर्ट पर aviation screening officer के तौर पर काम शुरू किया नौकरी लगते ही जिंदगी थोड़ी पटरी पर आई. आने-जाने के लिए सेकंड हैंड कार ली, फिर धीरे-धीरे ब्रांड न्यू Kia Sportage तक पहुंच गए. प्रोफेशनल और सोशल लाइफ दोनों में स्थिरता आने लगी.

हाउसिंग क्राइसिस और बड़ा टर्निंग पॉइंट (Housing Crisis Became a Turning Point)

मार्च 2024 में घर शिफ्ट करते वक्त उन्हें ऑस्ट्रेलिया की rental housing crisis का असली चेहरा दिखा. बढ़ते रेंट और प्रॉपर्टी प्राइस के बीच एक जानकार की सलाह पर बैंक से लोन प्री अप्रूवल लिया. जुलाई 2024 में जमीन खरीदी और उसी साल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. सितंबर 2025 में घर बनकर तैयार हुआ और चाबी हाथ में आई.

दिल्ली पुलिस से ऑस्ट्रेलिया तक का फैसला (From Delhi Police to Australia Move)

निशांत की कहानी उन युवाओं के लिए खास है जो government job छोड़ने, Australia migration या career change को लेकर दुविधा में हैं. वीडियो को अब तक 27 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और लोग अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं. निशांत कहते हैं कि इस सफर में उतार चढ़ाव खूब आए, मगर फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ. मेहनत भरोसा और महादेव की कृपा से उन्होंने परदेस में अपनी दुनिया बसा ली.

