विज्ञापन
विशेष लिंक

खोया फोन, टूटती उम्मीद और एक नेक इंसान, इंदौर स्टेशन का Video रुला देगा

इंदौर स्टेशन पर शख्स ने खोया हुआ मोबाइल उसके मालिक को लौटाया, फोन मिलते ही महिला रो पड़ी. इंसानियत दिखाता यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
खोया फोन, टूटती उम्मीद और एक नेक इंसान, इंदौर स्टेशन का Video रुला देगा
इंदौर स्टेशन पर युवक की ईमानदारी ने जीत लिया दिल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक भावुक कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो यह साबित करता है कि आज भी इंसानियत जिंदा है. यह घटना मध्य प्रदेश के इंदौर रेलवे स्टेशन की है, जहां एक शख्स ने ईमानदारी की ऐसी मिसाल पेश की कि देखने वालों की आंखें नम हो गईं. 

वीडियो में दिखाया गया है कि रघु अहिरवार नाम के शख्स को रेलवे स्टेशन पर एक मोबाइल फोन पड़ा मिला. फोन अनलॉक था, जिसे देखकर उसने गलत फायदा उठाने के बजाय उसके मालिक तक पहुंचाने का फैसला किया. रघु ने फोन की कॉल लिस्ट की मदद से मालिक की पहचान की और स्टेशन के बाहर महिला को ढूंढ निकाला.

देखें Video:

फोन मिलते ही रो पड़ी महिला

जब रघु ने महिला को उसका खोया हुआ मोबाइल लौटाया, तो वह भावुक होकर फूट-फूटकर रो पड़ी. महिला ने शख्स को दुआ देते हुए कहा- भगवान तेरा भला करे... इस पल ने वहां मौजूद लोगों के साथ-साथ सोशल मीडिया यूज़र्स के दिल को भी छू लिया. इस इमोशनल वीडियो को अब तक 30 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि 2 लाख 81 हजार से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं. 

कमेंट सेक्शन में लोग रघु अहिरवार की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा- अच्छा काम किया भाई, दूसरे ने कहा- अगर हर कोई ऐसा करे तो दुनिया सच में बेहतर हो जाए. वहीं एक अन्य यूज़र ने लिखा- भाई, इंसानियत अभी जिंदा है.

इंसानियत की जीत

आज के दौर में जब भरोसा टूटता नजर आता है, ऐसे वीडियो उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आते हैं. रघु अहिरवार जैसे लोग यह याद दिलाते हैं कि सच्ची इंसानियत अब भी हमारे आसपास मौजूद है, बस उसे पहचानने की जरूरत है.

यह भी पढ़ें: मैसूर सिल्क साड़ी की ऐसी दीवानगी! सुबह 4 बजे से टोकन लेकर कतार में खड़ी महिलाएं, वायरल हुआ VIDEO

सरकारी की कम सैलरी और कॉर्पोरेट नौकरी की ज्यादा, किसमें मिलता है सबसे ज्यादा सुकून, शख्स ने बताया

3 साल पहले इनकम टैक्स ऑफिसर बना था युवक, आज उसी वायरल VIDEO से निकली शादी की कहानी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Humanity Viral Video, Indore Station Viral Video, Lost Phone Returned
Get App for Better Experience
Install Now