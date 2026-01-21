खोया फोन, टूटती उम्मीद और एक नेक इंसान, इंदौर स्टेशन का Video रुला देगा

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक भावुक कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो यह साबित करता है कि आज भी इंसानियत जिंदा है. यह घटना मध्य प्रदेश के इंदौर रेलवे स्टेशन की है, जहां एक शख्स ने ईमानदारी की ऐसी मिसाल पेश की कि देखने वालों की आंखें नम हो गईं.

वीडियो में दिखाया गया है कि रघु अहिरवार नाम के शख्स को रेलवे स्टेशन पर एक मोबाइल फोन पड़ा मिला. फोन अनलॉक था, जिसे देखकर उसने गलत फायदा उठाने के बजाय उसके मालिक तक पहुंचाने का फैसला किया. रघु ने फोन की कॉल लिस्ट की मदद से मालिक की पहचान की और स्टेशन के बाहर महिला को ढूंढ निकाला.

देखें Video:

फोन मिलते ही रो पड़ी महिला

जब रघु ने महिला को उसका खोया हुआ मोबाइल लौटाया, तो वह भावुक होकर फूट-फूटकर रो पड़ी. महिला ने शख्स को दुआ देते हुए कहा- भगवान तेरा भला करे... इस पल ने वहां मौजूद लोगों के साथ-साथ सोशल मीडिया यूज़र्स के दिल को भी छू लिया. इस इमोशनल वीडियो को अब तक 30 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि 2 लाख 81 हजार से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं.

कमेंट सेक्शन में लोग रघु अहिरवार की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा- अच्छा काम किया भाई, दूसरे ने कहा- अगर हर कोई ऐसा करे तो दुनिया सच में बेहतर हो जाए. वहीं एक अन्य यूज़र ने लिखा- भाई, इंसानियत अभी जिंदा है.

इंसानियत की जीत

आज के दौर में जब भरोसा टूटता नजर आता है, ऐसे वीडियो उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आते हैं. रघु अहिरवार जैसे लोग यह याद दिलाते हैं कि सच्ची इंसानियत अब भी हमारे आसपास मौजूद है, बस उसे पहचानने की जरूरत है.

