कंबल और लाइटें बदल गईं...वंदे भारत स्लीपर में ट्रैवल करने वाली महिला का सबसे पहला एक्सपीरियंस

Vande Bharat Sleeper Train Interior: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक लड़की सेकंड एसी कोच की सुविधाएं दिखाती नजर आ रही है. वह बताती है कि कोच में अच्छे क्वालिटी के पर्दे लगे हैं, शानदार लाइट्स हैं और पूरा केबिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसा लगता है. उसकी आवाज में हैरानी और खुशी दोनों साफ झलक रही है.

Look at the brand new covers and blankets provided in the 2AC cabin of Vande Bharat sleeper train. What an amazing facelift for Indian Railways under PM Modi and BJP. The power of your 1 precious vote! pic.twitter.com/8MFHQWBCd0 — Alpakanya (@Alpakanya) January 19, 2026

नए कंबल देख बढ़ी तारीफ (Indian Railways New Blanket Reaction)

वीडियो में लड़की सबसे ज्यादा तारीफ कंबलों की करती दिखी. वह कंबल दिखाते हुए बताती है कि इन पर भारतीय रेलवे का टैग लगा है और ये बिल्कुल नए लग रहे हैं. कवर का रंग, डिजाइन और सफाई देख वह कहती है कि शायद यात्रियों ने ऐसे कंबल पहले कभी नहीं देखे होंगे. उसका कहना है कि रेलवे ने हर छोटी चीज पर ध्यान दिया है.

सिविक सेंस की खास अपील (Civic Sense Request Goes Viral)

चमचमाती ट्रेन की तारीफ के साथ लड़की यात्रियों से खास अपील भी करती है. वह कहती है कि इतनी अच्छी सुविधाओं को बनाए रखने के लिए लोगों को सिविक सेंस दिखाना होगा. साफ सफाई और व्यवस्था बनाए रखना यात्रियों की जिम्मेदारी है, ताकि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हमेशा ऐसी ही बनी रहे.

वीडियो में दिखा वंदे भारत का नया रंग (Indian Railways New Facilities)

यह वीडियो @Alpakanya नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. कैप्शन में भारतीय रेलवे के बदलाव और नेतृत्व की तारीफ की गई है. 1 मिनट 8 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 233.4 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 7.8 हजार से अधिक लाइक मिल चुके हैं. यह वीडियो दिखाता है कि Indian Railways modernization अब लोगों को सीधे प्रभावित कर रहा है. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का यह वीडियो न सिर्फ सुविधाओं की झलक दिखा रहा है, बल्कि यात्रियों को जिम्मेदारी का एहसास भी करा रहा है.

