दयालु पुलिसवाला! टीआई ने मानसिक बीमार महिला के साथ खाया खाना, तो विक्षिप्त ने की मारने की कोशिश

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से पुलिस की इंसानियत की मिसाल सामने आई है. सिरोल थाना प्रभारी टीआई गोविंद बगौली ने ठंड में ठिठुर रही मानसिक बीमार महिला को पहले खाना खिलाया और फिर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया.

दयालु पुलिसवाला! टीआई ने मानसिक बीमार महिला के साथ खाया खाना, तो विक्षिप्त ने की मारने की कोशिश

Kind Police Officer Video: एमपी के ग्वालियर से पुलिस की इंसानियत और संवेदनशीलता की एक तस्वीर सामने आई है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. कड़ाके की ठंड में सड़क किनारे बैठी एक मानसिक रूप से बीमार महिला को देखकर थाना प्रभारी ने जो किया, उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में टीआई महिला के साथ न सिर्फ खाना खाते नजर आ रहे हैं, बल्कि उसे इलाज के लिए अस्पताल तक पहुंचाते भी दिख रहे हैं.

सिरोल थाना क्षेत्र की घटना

यह मामला ग्वालियर शहर के सिरोल थाना इलाके का है. यहां थाना प्रभारी टीआई गोविंद बगौली की नजर एमके सिटी रोड पर एक मानसिक रूप से बीमार महिला पर पड़ी, जो ठंड में ठिठुरती हुई सुनसान जगह पर बैठी थी. महिला के हाथ बंधे हुए थे और वह बेहद असहाय हालत में थी.

पहले खाना, फिर इलाज की पहल

महिला की हालत देखकर टीआई गोविंद बगौली ने तुरंत मानवीय कदम उठाया. उन्होंने महिला को अपने साथ ले जाकर पहले एक होटल में खाना खिलाया. खास बात यह रही कि टीआई खुद भी उसके साथ बैठकर भोजन करते नजर आए. इस दौरान विक्षिप्त महिला ने टीआई पर हाथ भी उठाया, लेकिन टीआई ने उसे प्यार से समझाया. इसके बाद महिला को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसका उपचार शुरू कराया गया.

पुलिस ने जुटाई महिला की जानकारी

पुलिस के अनुसार, महिला मानसिक रूप से बीमार है और अपना नाम आरती बता रही है. वह खुद को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का निवासी बता रही है. बताया गया कि वह मॉडल टाउन और आसपास के इलाकों में घूमती हुई पाई गई थी. फिलहाल सिरोल पुलिस महिला के परिवार का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

टीआई गोविंद बगौली के इस संवेदनशील और मानवीय व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग पुलिस के इस चेहरे की जमकर सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे ही काम समाज में भरोसा और इंसानियत को मजबूत बनाते हैं.

पुलिस के मानवीय चेहरे की सराहना

इस घटना ने यह दिखा दिया कि पुलिस सिर्फ कानून का पालन कराने वाली संस्था नहीं, बल्कि जरूरतमंदों के लिए सहारा भी बन सकती है. ठंड में बेसहारा महिला के लिए टीआई का यह कदम लोगों के लिए एक मिसाल बन गया है, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है.

