पत्नी की मौत के बाद ऐसे प्यार लुटा रहा बुजुर्ग, तस्वीर को लगाया कुमकुम, रुला देगी ये अनोखी प्रेम कहानी

True Love Story: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस 46 सेकंड के वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स नजर आते हैं. पहले वह एक छोटी सी डिब्बी से क्रीम जैसी चीज निकालते हैं. फिर सौफे पर चढ़कर दीवार पर टंगी अपनी दिवंगत पत्नी की तस्वीर के पास पहुंचते हैं. इसके बाद जो होता है, वही लोगों को इमोशनल कर देता है. वह तस्वीर पर बेहद प्यार से क्रीम लगाते हैं, जैसे कोई अपने साथी का ख्याल रख रहा हो.
प्रेम की चरम सीमा क्या है ये तो नहीं जानता लेकिन आज ये देखा शायद इसी को प्रेम की मंजिल कहते हैं— SHANKAR LAL SHARMA (@sk_sharma21) January 12, 2026
दुनियां से जाने के बाद भी इतना प्रेम करते हैं
सोचो जीते जी कितना प्रेम किया होगा इन्होंने अपने जीवनसाथी से pic.twitter.com/eH1uvrCBX8
वायरल वीडियो ने क्यों छुआ दिल (emotional viral video)
इस वीडियो को एक्स पर @sk_sharma21 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा है कि, 'प्रेम की चरम सीमा क्या होती है ये तो नहीं जानते, लेकिन शायद यही प्रेम की मंजिल है. दुनियां से जाने के बाद भी इतना प्यार. सोचिए जीते जी कितना मोहब्बत किया होगा.' यही लाइनें इस वीडियो की रूह बन गई हैं.
सोशल मीडिया पर यूजर्स की भावुक प्रतिक्रिया (Emotional Reactions on Social Media)
अब तक इस वीडियो को 35.1K से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. कोई इसे सच्चे इश्क की मिसाल बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि आज के दौर में ऐसा प्यार किस्मत वालों को ही मिलता है. कई यूजर्स ने लिखा कि ये वीडियो शोर नहीं करता, सीधे दिल से बात करता है. भागदौड़ और दिखावे के इस दौर में ऐसा सादा और खामोश प्यार बहुत कम देखने को मिलता है. यही वजह है कि ये वीडियो सिर्फ वायरल नहीं हुआ, बल्कि लोगों के दिलों में उतर गया.
