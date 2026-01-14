विज्ञापन
विशेष लिंक

पत्नी की मौत के बाद ऐसे प्यार लुटा रहा बुजुर्ग, तस्वीर को लगाया कुमकुम, रुला देगी ये अनोखी प्रेम कहानी

सोशल मीडिया पर कभी हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देने वाले वीडियो देखने को मिलते हैं, तो कभी आंखें नम कर देने वाले पल, लेकिन इस बार जो वायरल हुआ है, उसने दिल को सीधा छू लिया. एक बुजुर्ग शख्स अपनी दिवंगत पत्नी की तस्वीर पर ऐसे प्यार लुटा रहा हैं, जिन्हें लोग बस एक देखते ही रह गए.

Read Time: 2 mins
Share
पत्नी की मौत के बाद ऐसे प्यार लुटा रहा बुजुर्ग, तस्वीर को लगाया कुमकुम, रुला देगी ये अनोखी प्रेम कहानी
दिवंगत पत्नी की फोटो पर इस कदर लुटाया प्यार, बुजुर्ग का ये इश्क देख रो पड़ा इंटरनेट

True Love Story: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस 46 सेकंड के वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स नजर आते हैं. पहले वह एक छोटी सी डिब्बी से क्रीम जैसी चीज निकालते हैं. फिर सौफे पर चढ़कर दीवार पर टंगी अपनी दिवंगत पत्नी की तस्वीर के पास पहुंचते हैं. इसके बाद जो होता है, वही लोगों को इमोशनल कर देता है. वह तस्वीर पर बेहद प्यार से क्रीम लगाते हैं, जैसे कोई अपने साथी का ख्याल रख रहा हो.

वायरल वीडियो ने क्यों छुआ दिल (emotional viral video)

इस वीडियो को एक्स पर @sk_sharma21 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा है कि, 'प्रेम की चरम सीमा क्या होती है ये तो नहीं जानते, लेकिन शायद यही प्रेम की मंजिल है. दुनियां से जाने के बाद भी इतना प्यार. सोचिए जीते जी कितना मोहब्बत किया होगा.' यही लाइनें इस वीडियो की रूह बन गई हैं.

ये भी पढ़ें:-क्या दादी जवानी में सुंदर थीं...दादा का जवाब सुन पोती शॉक्ड, लोग बोले- रेड फ्लैग वाला बुड्ढा

सोशल मीडिया पर यूजर्स की भावुक प्रतिक्रिया (Emotional Reactions on Social Media)

अब तक इस वीडियो को 35.1K से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. कोई इसे सच्चे इश्क की मिसाल बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि आज के दौर में ऐसा प्यार किस्मत वालों को ही मिलता है. कई यूजर्स ने लिखा कि ये वीडियो शोर नहीं करता, सीधे दिल से बात करता है. भागदौड़ और दिखावे के इस दौर में ऐसा सादा और खामोश प्यार बहुत कम देखने को मिलता है. यही वजह है कि ये वीडियो सिर्फ वायरल नहीं हुआ, बल्कि लोगों के दिलों में उतर गया.

ये भी पढ़ें:-जवानी में नहीं हो पाई शादी, 40 साल बाद एक-दूजे का हुआ कपल, दिल छू लेगी कहानी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Viral Video, Elderly Man Love Video, Late Wife Photo Viral, Emotional Viral Video India, True Love Story Social Media
Get App for Better Experience
Install Now