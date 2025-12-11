विज्ञापन
बदतमीज़ दिल...बजते ही क्लास में डांस करने लगे US प्रोफेसर, किया ऐसा धमाका, सुपर वायरल हुआ Video

अमेरिका के व्हार्टन स्कूल के प्रोफेसर ने सेमेस्टर के आख़िर में छात्रों के लिए ‘बतमीज़ दिल’ पर शानदार डांस किया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग प्रोफेसर की एनर्जी की जमकर तारीफ़ कर रहे हैं.

'बदतमीज़ दिल’ पर US प्रोफेसर का धमाकेदार डांस

Professor dance viral video: सेमेस्टर के आख़िर में जहां ज़्यादातर क्लासें तनाव और प्रोजेक्ट्स से भरी रहती हैं, वहीं अमेरिका के मशहूर व्हार्टन स्कूल में एक प्रोफेसर ने अपने छात्रों के लिए ऐसा सरप्राइज़ दिया कि पूरा इंटरनेट उनकी तारीफ़ कर रहा है. प्रोफेसर ने क्लास के बीचोंबीच म्यूज़िक चलाकर ‘बतमीज़ दिल' पर ज़बरदस्त डांस किया और माहौल ही बदल दिया.

क्लासरूम में अचानक शुरू हुआ डांस शो

अमेरिका के व्हार्टन स्कूल में शूट किए गए इस वीडियो में दिखता है कि प्रोफेसर सेमेस्टर के आख़िरी दिन क्लास को एक विशेष अंदाज़ में अलविदा कहने का फैसला करते हैं. छात्रों के सामने खड़े होकर वह गाना चलाते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेप्स करने लगते हैं.

स्वेटर और जींस में साधारण अंदाज़ में दिखने वाले प्रोफेसर जिस तरह लय में थिरकते हैं, वह देखकर छात्र हैरान भी होते हैं और खुश भी. सीटों से जोरदार तालियां, शोर और हंसी सुनाई देती है, जबकि कई छात्र मोबाइल निकालकर इस पूरे पल को रिकॉर्ड करने लगते हैं.

देखें Video:

‘बतमीज़ दिल' पर स्टेप्स देख झूम उठे छात्र

डांस के दौरान प्रोफेसर कई अलग-अलग गानों पर स्टेप्स करते हैं, लेकिन बॉलीवुड का हिट गाना ‘बतमीज़ दिल' सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चा में है. उनकी एनर्जी देखकर छात्र लगातार चियर करते रहते हैं. वीडियो के वायरल होते ही लोग इस प्यारी और हल्की-फुल्की हरकत पर मोहित हो गए. कई यूजर्स ने लिखा कि काश उनके कॉलेज में भी ऐसा प्रोफेसर होता. वहीं कुछ ने मज़ाक में कहा कि प्रोफेसर को पढ़ाने के साथ-साथ डांस भी सिखाना चाहिए!

