रतन टाटा का गरीब भाई! न मोबाइल न आलीशान बंगला, आखिर क्यों रहते हैं 2BHK फ्लैट में...

भारत में रतन टाटा को उनके बिज़नेस विज़न, सादगी, मानवीय संवेदनाओं और परोपकार के लिए हमेशा याद किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाटा परिवार में एक ऐसा सदस्य भी है जो रतन टाटा से भी ज्यादा सरल जीवन जीता है? वह न मोबाइल फोन रखते हैं, न किसी दिखावे में यकीन करते हैं. यह शख्स कोई और नहीं बल्कि रतन टाटा के छोटे भाई जिमी नवल टाटा हैं.

कौन हैं जिमी टाटा?

जिमी नवल टाटा, नवल टाटा और उनकी पहली पत्नी सूनी कमिस्सारियट के छोटे बेटे हैं. रतन टाटा ने 2023 में एक ब्लैक-एंड-व्हाइट बचपन की तस्वीर शेयर कर बताया था कि वे और जिमी बचपन से ही बेहद करीब रहे हैं.

सादगी में यकीन, ना मोबाइल, ना लाइमलाइट

85 वर्षीय जिमी टाटा हमेशा लो-प्रोफाइल जीवन पसंद करते हैं. वह मोबाइल फोन तक नहीं रखते. सोशल लाइफ और मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं. हमेशा सादगी भरा जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जिमी टाटा मुंबई के कोलाबा में स्थित एक 2-BHK फ्लैट में रहते थे और आज भी सादगी ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है.

परिवार के बिज़नेस से दूरी, लेकिन कई कंपनियों में हिस्सेदारी

भले ही जिमी टाटा सीधे तौर पर टाटा ग्रुप के बिज़नेस में शामिल नहीं हुए, फिर भी वह Tata Sons में हिस्सेदार हैं, Tata Steel, TCS, Tata Motors, Tata Power जैसी कई कंपनियों में उनकी स्टेक है. इसके अलावा वह सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) के ट्रस्टी भी हैं.

खेलों में रुचि—हर्ष गोयंका का दिलचस्प किस्सा

2022 में उद्योगपति हर्ष गोयंका ने बताया था कि जिमी टाटा स्क्वैश खेलने के शौकीन थे और अक्सर उन्हें मैचों में हरा दिया करते थे. यह बात भी जिमी की सादगी और अनुशासित जीवनशैली को दर्शाती है. रिपोर्ट के मुताबिक, अब जिमी टाटा पुणे में रहते हैं. वे 2025 में हुई SRTT की उस बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसमें मेहली मिस्त्री को आजीवन ट्रस्टी के तौर पर पुनर्नियुक्त करने का प्रस्ताव था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया. हालांकि जिमी टाटा ट्रस्ट में कई अहम भूमिकाएं निभाते हैं, पर बोर्ड बैठकों और औपचारिक वोटिंग में उनकी मौजूदगी बहुत कम रहती है.

जिमी टाटा का जीवन इस बात का प्रमाण है कि बड़े नाम और अपार संपत्ति होने के बावजूद इंसान सादगी, शांति और सरलता को चुन सकता है. टाटा परिवार की यह अनोखी कहानी लोगों को यह सिखाती है कि जीवन की असली खूबसूरती दिखावे में नहीं, बल्कि सादगी में छिपी होती है.

