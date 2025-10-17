VIDEO: बॉलीवुड के रंग में रंगे अमेरिकी मेयर्स, Salman Khan के इस ​हिट सॉन्ग पर जमकर किया डांस

Diwali in America: दीवाली सिर्फ भारत की नहीं, अब पूरी दुनिया की रौनक बन चुकी है. इसका ताजा उदाहरण अमेरिका के नॉर्थ कैरोलाइना में देखने को मिला, जहां दो अमेरिकी मेयर्स (US mayors dance Diwali) ने बॉलीवुड स्टाइल में डांस कर लोगों का दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में Cary शहर के मेयर हैरॉल्ड वाइनब्रेख्ट (Harold Weinbrecht) और Morrisville के मेयर टीजे कॉली (TJ Cawley) 'चुनरी चुनरी' गाने पर झूमते नजर आ रहे हैं. ये नजारा इतना प्यारा था कि भारतीय प्रवासी समुदाय खुशी से झूम उठा.

चुनरी चुनरी...पर मेयर ने जीता सबका दिल (North Carolina Diwali event)

यह इवेंट 'Hum Sub' नाम के NGO द्वारा आयोजित किया गया था, जो नॉर्थ कैरोलाइना में भारतीय संस्कृति और परंपराओं को लोगों से जोड़ने का काम करता है. इवेंट में जब बॉलीवुड संगीत गूंजा, तो दोनों मेयर मंच पर पहुंचे और डांसर्स (Cary Mayor dance video) के साथ 'चुनरी चुनरी' पर ठुमके लगाने लगे. मेयर TJ Cawley ने इस खूबसूरत पल को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, 'Hum Sub Diwali मेरा साल का पसंदीदा इवेंट है. मैंने Cary और Morrisville के साथियों के साथ डांस कर खूब मज़ा किया. बारिश के बावजूद यह शाम शानदार रही.'

सोशल मीडिया पर जमकर बरसा प्यार (Morrisville Mayor viral dance)

वीडियो के वायरल होते ही यूजर्स ने दोनों मेयरों की तारीफों के पुल बांध दिए. एक यूजर ने लिखा, 'यह देखकर आंखों में खुशी के आंसू आ गए. थैंक यू फॉर स्प्रेडिंग लव.' दूसरे ने कहा, 'So wholesome! Love the energy.' तीसरे ने कमेंट किया, 'ऐसे ही पल इंसानियत को जोड़ते हैं.' लोगों का कहना है कि यह वीडियो सांस्कृतिक मेल-जोल और एकता का खूबसूरत उदाहरण है, जहां विदेशी मेयर भारतीय त्योहार की खुशियां पूरे दिल से मना रहे हैं.

कब मनाई जाएगी दीवाली 2025? (Diwali celebration abroa)

दीवाली 2025 (Diwali) में सोमवार, 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी.

कार्तिक अमावस्या की तिथि (Diwali celebrations) दोपहर से शुरू होकर 21 अक्टूबर की शाम तक रहेगी.

लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर की शाम प्रदोष काल में (Viral post) रहेगा.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा