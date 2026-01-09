वेनेजुएला पर दूसरा हमला नहीं करेगा अमेरिका, इस कदम से खुश होकर डोनाल्ड ट्रंप ने लिया यह बड़ा फैसला

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच सहयोग अच्छी तरह से चल रहा है. उन्होंने कहा है कि वेनेजुएला ने बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदियों को रिहा करना शुरू कर दिया है. उन्होंने इसे शांति की कोशिश बताया है.ट्रंप ने यह भी कहा है कि वेनेजुएला की इन कोशिशों को देखते हुए उन्होंने वहां दूसरे चरण की सैन्य कार्रवाई की योजना रद्द कर दी है.उन्होंने कहा कि पहले वेनेजुएला पर दूसरे दौर के हमले की पूरी तैयारी थी, लेकिन अब उनकी जरूरत नहीं रही.

वेनेजुएला पर अगला हमला कब करेगा अमेरिका

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ' पर लिखा,''वेनेजुएला बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदियों को रिहा कर रहा है.यह शांति की दिशा में बहुत ही अहम और समझदारी भरा कदम है. अमेरिका और वेनेजुएला मिलकर अच्छे से काम कर रहे हैं. इसी सहयोग के कारण मैंने पहले से तय दूसरे चरण के हमलों को रद्द कर दिया है.''उन्होंने कहा है कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला में करीब 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगी. ट्रंप ने बताया कि वो तेल कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात करने वाले हैं.

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी कराकास में तीन जनवरी को एक बड़ा सैन्य अभियान चलाकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया था.उन पर न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ड्रग तस्करी और नशीले पदार्थों से जुड़े आतंकवाद के आरोप में मुकदमा चला रहा है.

क्या बोलीं वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति

इससे पहले वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा था कि अमेरिका के साथ संबंधों पर अब तक का सबसे बड़ा दाग लगा है.इसके बावजूद उन्होंने साफ किया कि वेनेजुएला अपनी विविध आर्थिक नीति को जारी रखेगा और दुनिया के सभी महाद्वीपों के बड़े बाजारों के साथ व्यापार करता रहेगा.वेनेजुएला के सरकारी टीवी चैनल वीटीवी पर दिए भाषण में रोड्रिगेज ने अमेरिका पर वेनेजुएला को अलग-थलग करने की नीति अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध न तो असामान्य हैं और न ही जरूरत से ज्यादा.उन्होंन कहा कि वेनेजुएला का सरकारी और निजी क्षेत्र वैश्विक बाजारों से जुड़ा रहेगा और देश अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए खुला रहेगा.रोड्रिगेज निकोलस मादुरो सरकार में उपराष्ट्रपति थीं.

ट्रंप ने यह भी कहा है कि वेनेजुएला नए तेल समझौते से मिलने वाली कमाई का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका में बने सामान खरीदने में करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि वेनेजुएला अमेरिका के साथ अपना मुख्य व्यापारिक साझेदार बनने के लिए प्रतिबद्ध है.ट्रंप ने इस व्यवस्था को दोनों देशों के लिए समझदारी भरा और बेहद फायदेमंद फैसला बताया.

ये भी पढ़ें: अमेरिका ने लगाया 500% टैरिफ तो क्या रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब