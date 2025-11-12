विज्ञापन
विशेष लिंक

किताबें पढ़ीं, रातें जागीं, पर खो दिया अपना वक्त..UPSC स्टूडेंट की दर्द भरी कहानी सुन छलक जाएंगे आंखों से आंसू

मानवी श्रीवास्तव की कहानी सिर्फ UPSC aspirants की नहीं, हर उस इंसान की है जिसने किसी सपने के पीछे खुद को भुला दिया. UPSC की तैयारी में जिंदगी झोंक देने वाली मंवी का दर्द अब हर युवा के दिलों तक दस्तक दे रहा है. उनका सिर्फ एक मैसेज है सपने जरूरी हैं, लेकिन खुद को खो देना नहीं.

Read Time: 4 mins
Share
किताबें पढ़ीं, रातें जागीं, पर खो दिया अपना वक्त..UPSC स्टूडेंट की दर्द भरी कहानी सुन छलक जाएंगे आंखों से आंसू
5 साल तक UPSC का सपना देखा, अब खालीपन महसूस कर रही हूं...UPSC स्टूडेंट की दर्द भरी दास्तां ने लोगों को रुला दिया

UPSC Aspirant Emotional Video Viral: दिल्ली की रहने वाली मानवी श्रीवास्तव, जिन्होंने पांच साल तक UPSC की तैयारी की, इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. इंस्टाग्राम पर वायरल हुए एक वीडियो में मंवी श्रीवास्तव ने वो सच बयां किया, जिसे हजारों UPSC aspirants महसूस करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते. उन्होंने बताया कैसे उन्होंने अपने 20s यानी जवानी के सबसे खूबसूरत साल सिर्फ एक परीक्षा के नाम कर दिए. जन्मदिन, दोस्ती और मुस्कुराहटें तक सब कुर्बान कर दिया.

ये भी पढ़ें:- सोशल मीडिया पर वायरल हुआ 1947 का UPSC पेपर, देख लोग बोले- काश मैं 1947 में पैदा होता

उनके इस इमोशनल कर देने वाले वीडियो में वे कहती हैं, 'मैंने अपनी पूरी जवानी सिर्फ एक एग्जाम को दे दी. अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं, तो लगता है मैंने खुद को कहीं खो दिया है.' यह वीडियो लाखों लोगों ने देखा और सैकड़ों ने अपनी कहानियां भी शेयर कीं. कुछ ने लिखा, 'तुम्हारी बातों में अपना दर्द दिखा. हम सब वो ही 20s जी रहे हैं जो किताबों के पीछे छिप गईं.'

Latest and Breaking News on NDTV

ये भी पढ़ें:- क्लासरूम में सोते स्टूडेंट को जगाने के लिए टीचर ने किया ऐसा काम, देख लोग बोले- ऐसे ही होने चाहिए गुरु

एक लाइन जिसने सबका दिल तोड़ दिया (Manvi Srivastava UPSC story)

वीडियो में मानवी अपने लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठी हैं, एक खाली रिज्यूमे को देखती हुई वो कहती हैं, 'मैं अपनी जिंदगी का पहला रिज्यूम बनाने बैठी हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा...लिखूं क्या?' उनके इन शब्दों में वो दर्द झलकता है जो हर उस स्टूडेंट ने महसूस किया है, जिसने सालों तक किसी सपने के लिए खुद को बंद कर लिया.

जब सपना खत्म हुआ, तो खुद की पहचान भी साथ चली गई (UPSC aspirants struggles)

UPSC की यात्रा खत्म होने के बाद, मानवी को एहसास हुआ कि वो खुद को ही खो चुकी हैं. उन्होंने कहा, 'मेरी लैपटॉप स्क्रीन पर एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है, जो असफलता के बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन जीवन के बारे में बहुत कम.' अब मानवी कॉर्पोरेट दुनिया में कदम रख रही हैं, लेकिन खुद पर भरोसा दोबारा करना उनको सबसे कठिन काम लग रहा है.

ये भी पढ़ें:- मंडप में जाने से पहले पढ़ाई करती दिखी दुल्हन, वीडियो देख हैरान हुए लोग

'हर aspirant का यही सच है' (Social Media Reactions)

मानवी का वीडियो लाखों लोगों के दिल को छू गया. एक यूजर ने लिखा, 'हर शब्द relatable है. बस खुद के लिए खड़े रहो, बाकी सब ठीक हो जाएगा.' दूसरे यूजर ने कहा, 'मैं भी UPSC छोड़कर कॉर्पोरेट में आई हूं, शुरुआत मुश्किल होती है, लेकिन धीरे-धीरे सब बेहतर हो जाता है.'

ये भी पढ़ें:- दहेज में मिला सामान नहीं आया पसंद तो ससुर पर ही भड़क उठा UPSC एस्पिरेंट, बोला- इससे बढ़िया तो कुछ मत देते

क्यों वायरल हुआ ये वीडियो (UPSC failure real story)

आज के युवाओं में UPSC या competitive exam की दौड़ एक सपना बन चुकी है, लेकिन इस सपने के पीछे जाने की कीमत बहुत लोग नहीं समझ पाते. मानवी ने बिना किसी ड्रामा या फेक मोटिवेशन के बस अपना सच कह दिया और वही सच्चाई लोगों के दिल तक पहुंच गई. जहां बाकी लोग 'Success Story' सुनाना चाहते हैं, वहीं मानवी ने 'फेलर का रियल इमोशन' दिखाया और यही बना उनकी कहानी का रिलेटेबल और पावरफुल हिस्सा. उनकी कहानी बताती है कि, 'हर हार के पीछे एक इंसान होता है, जो अभी भी खुद को तलाश रहा है.'

ये भी पढ़ें:-  IAS अधिकारी ने निभाया पिता का फर्ज, 21 साल पहले सुनामी के मलबे में मिली बेटी की करवाई शादी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UPSC Aspirant, UPSC, UPSC Aspirant Emotional Video Viral, Manvi Srivastava UPSC Story, UPSC Failure Real Story
Get App for Better Experience
Install Now