किताबें पढ़ीं, रातें जागीं, पर खो दिया अपना वक्त..UPSC स्टूडेंट की दर्द भरी कहानी सुन छलक जाएंगे आंखों से आंसू

UPSC Aspirant Emotional Video Viral: दिल्ली की रहने वाली मानवी श्रीवास्तव, जिन्होंने पांच साल तक UPSC की तैयारी की, इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. इंस्टाग्राम पर वायरल हुए एक वीडियो में मंवी श्रीवास्तव ने वो सच बयां किया, जिसे हजारों UPSC aspirants महसूस करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते. उन्होंने बताया कैसे उन्होंने अपने 20s यानी जवानी के सबसे खूबसूरत साल सिर्फ एक परीक्षा के नाम कर दिए. जन्मदिन, दोस्ती और मुस्कुराहटें तक सब कुर्बान कर दिया.

उनके इस इमोशनल कर देने वाले वीडियो में वे कहती हैं, 'मैंने अपनी पूरी जवानी सिर्फ एक एग्जाम को दे दी. अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं, तो लगता है मैंने खुद को कहीं खो दिया है.' यह वीडियो लाखों लोगों ने देखा और सैकड़ों ने अपनी कहानियां भी शेयर कीं. कुछ ने लिखा, 'तुम्हारी बातों में अपना दर्द दिखा. हम सब वो ही 20s जी रहे हैं जो किताबों के पीछे छिप गईं.'

एक लाइन जिसने सबका दिल तोड़ दिया (Manvi Srivastava UPSC story)

वीडियो में मानवी अपने लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठी हैं, एक खाली रिज्यूमे को देखती हुई वो कहती हैं, 'मैं अपनी जिंदगी का पहला रिज्यूम बनाने बैठी हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा...लिखूं क्या?' उनके इन शब्दों में वो दर्द झलकता है जो हर उस स्टूडेंट ने महसूस किया है, जिसने सालों तक किसी सपने के लिए खुद को बंद कर लिया.

जब सपना खत्म हुआ, तो खुद की पहचान भी साथ चली गई (UPSC aspirants struggles)

UPSC की यात्रा खत्म होने के बाद, मानवी को एहसास हुआ कि वो खुद को ही खो चुकी हैं. उन्होंने कहा, 'मेरी लैपटॉप स्क्रीन पर एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है, जो असफलता के बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन जीवन के बारे में बहुत कम.' अब मानवी कॉर्पोरेट दुनिया में कदम रख रही हैं, लेकिन खुद पर भरोसा दोबारा करना उनको सबसे कठिन काम लग रहा है.

'हर aspirant का यही सच है' (Social Media Reactions)

मानवी का वीडियो लाखों लोगों के दिल को छू गया. एक यूजर ने लिखा, 'हर शब्द relatable है. बस खुद के लिए खड़े रहो, बाकी सब ठीक हो जाएगा.' दूसरे यूजर ने कहा, 'मैं भी UPSC छोड़कर कॉर्पोरेट में आई हूं, शुरुआत मुश्किल होती है, लेकिन धीरे-धीरे सब बेहतर हो जाता है.'

क्यों वायरल हुआ ये वीडियो (UPSC failure real story)

आज के युवाओं में UPSC या competitive exam की दौड़ एक सपना बन चुकी है, लेकिन इस सपने के पीछे जाने की कीमत बहुत लोग नहीं समझ पाते. मानवी ने बिना किसी ड्रामा या फेक मोटिवेशन के बस अपना सच कह दिया और वही सच्चाई लोगों के दिल तक पहुंच गई. जहां बाकी लोग 'Success Story' सुनाना चाहते हैं, वहीं मानवी ने 'फेलर का रियल इमोशन' दिखाया और यही बना उनकी कहानी का रिलेटेबल और पावरफुल हिस्सा. उनकी कहानी बताती है कि, 'हर हार के पीछे एक इंसान होता है, जो अभी भी खुद को तलाश रहा है.'

