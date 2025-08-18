सोशल मीडिया पर वायरल हुआ 1947 का UPSC पेपर, देख लोग बोले- काश मैं 1947 में पैदा होता

1947 UPSC Exam Paper: भारत में UPSC को सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है. हर साल लाखों स्टूडेंट्स महीनों की तैयारी के बाद भी इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तब UPSC का एग्जाम कैसा दिखता था? यही पेपर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों को चर्चा का नया टॉपिक मिल गया है.

1947 का वायरल प्रश्नपत्र

वायरल पेपर में कुल 15 सवाल थे. इनमें से कुछ सवाल बेहद आसान लगते हैं, जैसे –

BBC की फुल फॉर्म क्या है?

PM किसे कहते हैं?

चीन में भारत का एम्बेसडर कौन है?

इसके अलावा इसमें खेल, आज़ादी के सेनानियों और देश-दुनिया की सामान्य जानकारी से जुड़े सवाल शामिल थे. आज के हिसाब से यह पेपर आसान लग सकता है, लेकिन 1947 में यह किसी पहेली से कम नहीं था.

उस दौर की पढ़ाई थी चुनौती

आज जहां स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट, कोचिंग और ढेरों बुक्स हैं, वहीं उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था. देश अभी-अभी आज़ाद हुआ था, संविधान लागू नहीं हुआ था और जानकारी जुटाने के साधन बेहद सीमित थे. ऐसे माहौल में बिना किसी संसाधन के इस पेपर को हल करना आसान काम नहीं था.

सोशल मीडिया पर चर्चा

इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएटर @simplifiedsd ने इस पेपर का वीडियो शेयर किया है. वीडियो को 3 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और लोग जमकर अपनी राय दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, उस जमाने में गूगल नहीं था कि एक क्लिक में जवाब मिल जाए. दूसरे ने कमेंट किया, आज भी कई बच्चे इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे. तीसरे ने कहा, रिसोर्स की कमी के बावजूद उस वक्त पढ़ाई करना बड़ी बात थी.

