Tina Dabi Success Story: टीना डाबी को यहां मिली थी पहली पोस्टिंग, महज इतनी उम्र में बनी थीं UPSC टॉपर

Tina Dabi Success Story: महज 22 साल की उम्र में UPSC Topper बनीं और IAS Officer के रूप में Barmer Collector की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. Tina Dabi Water Conservation Model को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया और 2 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया.

Tina Dabi Success Story: देश की सबसे चर्चित आईएएस में से एक टीना डाबी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रही हैं. हाल ही में टीना डाबी बाड़मेर जिले के एक कॉलेज में फीस बढ़ोतरी को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान चर्चा में आईं. प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों ने उन्हें ‘रील स्टार' कह दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया. टीना डाबी फिलहाल बाड़मेर की जिला कलेक्टर हैं और सोशल मीडिया पर उनका नाम फिर से ट्रेंड कर रहा है.

22 साल की उम्र में क्लियर की UPSC 

टीना डाबी भले ही इन दिनों किसी और कारण चर्चा में हैं, लेकिन उनका नाम देश की सबसे प्रेरणादायक हस्तियों में गिना जाता है. उन्होंने महज 22 साल की उम्र में UPSC सिविल सर्विसेज़ परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करके उन्होंने इतिहास रच दिया था. लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक परीक्षा जीतने तक सीमित नहीं है. आइए जानते हैं उनकी सफलता की पूरी कहानी...

रेत से पानी निकालने का अनोखा मॉडल

टीना डाबी को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल संचय जन भागीदारी अवॉर्ड से सम्मानित किया. उन्होंने बाड़मेर में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग का ऐसा मॉडल तैयार किया है, जो सूखे और रेगिस्तानी इलाकों में पानी की समस्या को हल करने में मदद करेगा. इस प्रयास के लिए उन्हें 2 करोड़ रुपये का कैश प्राइज़ मिला.

एजुकेशन और शुरुआती अचीवमेंट्स

टीना डाबी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई भोपाल के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की. उन्होंने अपनी क्लास 12 की परीक्षा में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों में पूरे नंबर हासिल किए. इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर लेडी श्री राम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया.

22 साल में शुरू हुआ सफर

टीना डाबी ने 2015 में UPSC सिविल सर्विसेज़ परीक्षा में पहली ही कोशिश में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की. उन्होंने अपनी क्लास 12 की परीक्षा में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में पूरे नंबर पाए थे. इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया.

परिवार में भी हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स

टीना डाबी का परिवार प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ा है. उनके पिता इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में थे और मां इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की अधिकारी रही हैं. उनकी छोटी बहन रिया डाबी भी IAS अधिकारी हैं. टीना के पति डॉ. प्रदीप गवांडे IAS हैं, जबकि रिया के पति IPS अधिकारी हैं.

पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में रही रही 

टीना डाबी ने 2018 में अतहर आमिर खान से शादी की थी, जो उसी साल UPSC में रैंक 2 पर थे. हालांकि, 2021 में दोनों का तलाक हो गया. 2022 में टीना ने अपने कैडर के IAS अधिकारी डॉ. प्रदीप गवांडे से शादी की. टीना डाबी की कहानी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है. उनकी मेहनत, लगन और नए प्रयोगों ने उन्हें न सिर्फ एक सफल अधिकारी बनाया, बल्कि समाज में बदलाव लाने वाली शख्सियत भी. 

टीना डाबी की बहन भी सुर्खियों में 

टीना डाबी की बहन रिया डाबी भी सुर्खियों में रही हैं. उदयपुर शहर ने जल संचय जल भागीदारी अवॉर्ड में दूसरा स्थान हासिल किया है. उदयपुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नमित मेहता अभी मेडिकल लीव पर हैं, इसलिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिया डाबी ने उनकी तरफ से अवॉर्ड लिया. प्रेसिडेंट मुर्मू ने उन्हें उदयपुर की कोशिशों के लिए 1 करोड़ रुपये का इनाम दिया.

