विज्ञापन
विशेष लिंक

ट्रेन पर चढ़ने के विवाद में इंटरसिटी एक्सप्रेस के यात्रियों में जमकर मारपीट, देखें VIDEO

अमेठी में बनारस–लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस में बुधवार की सुबह ट्रेन पर चढ़ने को लेकर दो पक्षों के आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. अमेठी रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के एक डिब्बे के अंदर कुछ युवकों के बीच आपस में जमकर मारपीट हो गई.

Read Time: 2 mins
Share
ट्रेन पर चढ़ने के विवाद में इंटरसिटी एक्सप्रेस के यात्रियों में जमकर मारपीट, देखें VIDEO

अमेठी में बनारस–लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस में बुधवार की सुबह ट्रेन पर चढ़ने को लेकर दो पक्षों के आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. अमेठी रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के एक डिब्बे के अंदर कुछ युवकों के बीच आपस में जमकर मारपीट हो गई. घटना सुबह करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है. मारपीट के दौरान ट्रेन में मौजूद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. इसी बीच किसी यात्री ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

आज सुबह हुए वायरल वीडियो में युवक एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाते नजर आ रहे हैं, जबकि आसपास मौजूद यात्री सहमे हुए दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि विवाद ट्रेन में चढ़ने और सीट को लेकर शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गया. घटना के समय इंटरसिटी एक्सप्रेस अमेठी रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी थी. इस घटना के बाद ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. यात्रियों का कहना है कि ट्रेन और स्टेशन पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं.

फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर अमेठी रेलवे स्टेशन पर जी आर पी चौकी प्रभारी फरीद खान ने बताया कि वीडियो सोशल मीडिया के एक्स पर ट्वीट होने के बाद मारपीट के घटना के बारे जानकारी प्राप्त हुई है. जांच में यह समाने आया है कि ट्रेन चलने के बाद दो पक्षों में हुए आपसी विवाद में दोनों के बीच मारपीट हो गई. वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Amethi Train Accident, Train Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com