सफारी के दौरान गाड़ी के बोनट पर बैठकर फोटो खींच रहा था, तभी पीछे से आया शेर, फिर जो हुआ, Video ने AI को लेकर छेड़ी बहस

जंगल के राजा का नाम सुनते ही लोगों के डर बैठ जाता है, तो सोचिए जब किसी के सामने अचानक शेर आकर खड़ा हो जाए तो उसका क्या हाल होगा. ज़ाहिर से बात है किसी के भी होश उड़ जाएंगे. ऐसा ही कुछ हुआ इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में. जब जगंल सफारी पर गए टूरिस्ट के सामने चुपके से जंगल का राजा आकर खड़ा हो गया. जिसके बाद तो उसका ऐसा हाल हुआ कि उसे सोचने और समझने का टाइम ही नहीं मिला कि आखिर वो करे तो क्या करे? वहीं इस वीडियो ने यूजर्स के बीच एक नई बहस भी छेड़ दी है.

जहां बहुत से लोग इस वीडियो को AI जनरेटेड बता रहे हैं, तो वहीं कुछ यूजर्स के सवाल करने पर एक्स के एआई ग्रोक ने भी इसका जवाब देते हुए अपना प्वाइंट ऑफ व्यू बताया है. इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि भले ही न हो पाई हो, लेकिन ज्यादातर लोग इसे असली ही मान रहे हैं. पहली नज़र में देखने पर तो वीडियो में सबकुछ असल ही लग रहा है. लेकिन कमेंट में लोगों ने जब इस वीडियो के AI होने को लेकर शक जताया, तो तरह-तरह के रिएक्शन आने शुरु हो गए. वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जंगल सफारी का लुत्फ उठाने गए हुए हैं. जहां 1-2 लोग गाड़ी के अंदर से फोटो-वीडियो बनाते दिख रहे हैं. तो वहीं एक शख्स बड़ी बहादुरी के साथ गाड़ी के बोनट बैठा हुआ दिख रहा है.

देखें Video:

शख्स बोनट पर बैठकर अपनी फोटो खींच रहा होता है कि तभी पीछे से एक शेर आ जाता है. शेर पर जैसे ही शख्स की नज़र पड़ती है, तो जैसे उसकी दुनिया ही हिल जाती है. वह एक पल के लिए तो डर जाता है और फिर अपनी सांसे थामकर शांत होने की कोशिश करता है. इसी के साथ ये 51 सेकंड की क्लिप खत्म हो जाती है. इस वीडियो को एक्स पर @TheFigen_ नाम के अकाउंट से सेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा है- ओएमजी यानी ओह माई गॉड. इस वीडियो को अबतक इस वीडियो को 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 2 लाख से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं.

The core footage is real—lions did chew tires on a safari vehicle in Serengeti's 2015 incident, as reported by Daily Mail and others. This version adds humorous edits like the skull emoji. If you know the editor, care to share details? AI can detect edits; I did note them.