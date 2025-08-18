रणथंभौर सफारी में पर्यटकों को रात में बीच जंगल में छोड़कर भागा गाउड, रोते रहे बच्चे...मदद के लिए चीखती रही महिलाएं

Ranthambore National Park: राजस्थान का रणथंभौर नेशनल पार्क जहां लोग रोमांच और वाइल्डलाइफ सफारी का मज़ा लेने जाते हैं, वहीं एक फैमिली के लिए यह अनुभव डरावना सपना बन गया. रिपोर्ट्स के अनुसार, करीब 20 लोगों का ग्रुप सफारी पर गया था, लेकिन सफारी गाइड और ड्राइवर की लापरवाही ने उन्हें खतरनाक स्थिति में डाल दिया.

खराब कैंटर और बढ़ता तनाव (tourists abandoned jungle)

सफारी के दौरान अचानक पर्यटकों की सवारी कर रही कैंटर (ओपन बस) जंगल के बीचोबीच खराब हो गई. इसी बीच गाइड ने यात्रियों से बदसलूकी की और दूसरा कैंटर लाने के बहाने वहां से चला गया, लेकिन वापस लौटने के बजाय वह उन्हें वहीं छोड़कर फरार हो गया.

टाइगर रिजर्व में डरे-बिलखते सैलानी (Ranthambore national park incident)

रणथंभौर नेशनल पार्क में 60 से ज्यादा बाघ रहते हैं. ऐसे माहौल में अंधेरा, घना जंगल और जंगली जानवरों की मौजूदगी किसी को भी डरा सकती है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चे अंधेरे में बैठकर रो रहे थे और महिलाएं परेशान होकर मदद की उम्मीद कर रही थीं. मोबाइल की फ्लैशलाइट ही उनका सहारा बनी रही.

अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई (Ranthambore Me Tourists Ko Chod Bhaga Guide)

घटना का वीडियो सामने आने के बाद पार्क प्रशासन हरकत में आया. उप वन संरक्षक प्रमोद धाकड़ ने बताया कि, जांच पूरी होने तक तीन कैंटर चालकों- कन्हैया, शहजाद चौधरी और लियाकत अली के साथ गाइड मुकेश कुमार बैरवा को रणथंभौर पार्क में एंट्री से रोक दिया गया है. यह कदम पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया.

रणथंभौर की वाइल्डलाइफ (viral video Ranthambore)

रणथंभौर टाइगर रिजर्व न केवल बाघों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां तेंदुए, सुस्त भालू, मगरमच्छ, सियार, रेगिस्तानी लोमड़ी और कई प्रजातियों के पक्षी व सरीसृप भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं. यही वजह है कि यह पार्क दुनिया भर से सैलानियों को आकर्षित करता है.

