शेर ने शेरनी और शावकों को देख किया ऐसा काम, देख लोगों की छूट गई हंसी

lion avoiding cubs: दक्षिण अफ्रीका के माला-माला गेम रिज़र्व से सामने आया एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इसमें जंगल का राजा यानी शेर एक ऐसे अंदाज़ में नज़र आता है, जैसे वह 'बेबीसिटिंग ड्यूटी' से बचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा हो. वीडियो को वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर जैक्स ब्रायम ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया. शुरुआत में शेर जंगल में राजसी अंदाज़ में बैठा आसमान और चारों ओर का नज़ारा देख रहा होता है, तभी फ्रेम में शेरनी अपने दो चंचल शावकों के साथ एंट्री लेती है.

जिम्मेदारी से बचने की महारत (lioness and cubs)

जैसे ही शेर परिवार को अपनी ओर आते देखता है, वह तुरंत उठकर दूसरी दिशा में मुड़ जाता है. बिना पीछे देखे वह ऐसे चलता है, मानो उसे अचानक कोई ज़रूरी काम याद आ गया हो. उधर शेरनी बिना विचलित हुए अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ती रहती है, जबकि शेर धीरे-धीरे फ्रेम से ओझल हो जाता है. जैक्स ने मजाकिया कैप्शन लिखा, जब आप सुनते हैं कि अब तुम्हारी बारी है बच्चों को संभालने की और अचानक आपको एक बहुत ज़रूरी काम याद आ जाए.

यहां देखें वीडियो

इंटरनेट पर हंसी का तूफान (sher aur sherni video)

वीडियो पर लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूज़र ने लिखा, भाई ने जिम्मेदारियों को आते देखा और भाग निकला. दूसरे ने चुटकी ली, यह लीजेंड्री मूव है, उसे पता है कि सिरदर्द की जड़ कौन है. एक ने मजाक में लिखा, मैं देर से हूं…HR शेरनी के साथ कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में जाना है. कई यूज़र्स ने इसे बस एक लाइन में समेट दिया, जिम्मेदारियों से भागना भी एक कला है.

जंगल में भी 'डैड मूव्स' (MalaMala Game Reserve)

यह वीडियो न सिर्फ मनोरंजक है बल्कि यह दिखाता है कि प्रकृति में भी कभी-कभी इंसानी आदतों जैसे पल देखने को मिल जाते हैं. जिम्मेदारियों से बचने का यह 'जंगल वर्ज़न' इंटरनेट को खूब भा रहा है.

ये भी पढ़ें:- दुनिया का सबसे खतरनाक कोबरा