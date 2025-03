शब्दों से परे है ये रिश्ता... कुत्ते के साथ मज़े से खेल रहा था छोटा बच्चा, Video किसी का भी दिल जीत लेगा

इंटरनेट पर ऐसे बहुत से वीडियो होते हैं जिन्हें अनदेखा करना बहुत ही मुश्किल है, और वो जो आपके चेहरे पर तुरंत मुस्कान ला देते हैं और आपके दिल को खुशी से भर देते हैं. ऐसा ही एक प्यारा सा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्चे और एक कुत्ते की मजेदार हरकतें कैद हैं. X पर शेयर किए गए इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर दर्शकों का ध्यान खींचा है.

क्लिप की शुरुआत दो बगल के कमरों के एंट्री पर फर्श पर बैठे एक बच्चे से होती है. ये कमरे एक दरवाजे से जुड़े हुए हैं जो उनके बीच एक छोटा रास्ता बनाता है. कुत्ता एक तरफ से आता है और जैसे ही बच्चा उसे देखता है और उत्साह में खड़ा हो जाता है. छोटा बच्चा, कुत्ते को पकड़ने की कोशिश करता है. लेकिन कुत्ता इतनी आसानी से हार नहीं मानता. वह दूसरी तरफ भागता है और बच्चा जल्दी से दिशा बदलकर अपने प्यारे दोस्त का पीछा करता है.

यह आगे-पीछे का खेल जारी रहता है और कुत्ता और बच्चा दोनों ही इस खेल का भरपूर आनंद लेते हैं. लेकिन इतना ही नहीं, वीडियो में एक बिल्ली भी टेबल पर बैठी हुई दिखाई दे रही है जो हमारी तरह ही उन्हें करीब से देख रही है. यह पूरी बातचीत वाकई दिल को छू लेने वाली है और इसे देखने वाले के चेहरे पर स्माइल जरूर ला देगी.

देखें Video:

Two innocent people know each other's language. pic.twitter.com/Z0orz8Rmg2