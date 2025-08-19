विज्ञापन
विशेष लिंक

सिर्फ फोटो नहीं, त्याग भी... प्रेमानंद को लेकर बयान पर बवाल के बाद खेसारी ने NDTV से की दिल की बात

खेसारी ने कहा कि अक्सर प्रेमानंद महाराज ये कहते भी हैं कि मैं जरिया हो सकता हूं. आपको समझा सकता हूं, लेकिन करना तो आपको ही है. आप जीवन को जिस तरफ ले जाएंगे, जीवन जिसमें खपाएंगे, नतीजे भी तो उसी तरह से आएंगे.

Read Time: 3 mins
Share
  • भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने प्रेमानंद महाराज के आश्रम में केवल फोटो खिंचाने वालों पर तंज कसा है.
  • खेसारी लाल ने कहा कि प्रेमानंद महाराज पाप धोने वाली मशीन नहीं हैं, बल्कि उनके त्याग को अपनाना जरूरी है.
  • खेसारी लाल ने अपील की कि लोग प्रमोशन के लिए प्रेमानंद महाराज के पास न जाएं, उनकी बातों का अनुसरण करें.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का प्रेमानंद महाराज को लेकर दिया एक बयान इस समय सुर्खियों में है. फिल्मी सितारे और बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज के प्रेमानंद महाराज के आश्रम में जाने को लेकर खेसारी लाल यादव ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज कोई पाप धोने की मशीन नहीं हैं. हर जगह प्रमोशन और प्रचार ठीक नहीं लगता. खेसारी के इस बयान पर मचे घमासान के बाद एनडीटीवी ने भोजपुरी स्टार से बात की.

खेसारी लाल यादव ने एनडीटीवी से कहा कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी को ये लगता है कि मैंने प्रेमानंद महाराज के बारे में कुछ गलत कहा है तो ये जान लें कि मैं खुद उनका बहुत बड़ा भक्त हूं. मैंने उन लोगों के लिए ये बात कही है जो वहां जाकर सिर्फ फोटो खिंचाते हैं और उनकी बातों का अपनी जिंदगी में अनुसरण नहीं करते. ऐसे लोगों को प्रेमानंद महाराज के त्याग से सीखना चाहिए.

Latest and Breaking News on NDTV

राम त्याग करने के बाद ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम बने- खेसारी लाल

उन्होंने कहा कि हम जीवन में कुछ त्यागना नहीं चाहते, सिर्फ पाना चाहते हैं. अगर राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम बने तो इसके लिए उन्होंने घर, राज्य, सिंहासन सबका त्याग किया और जंगल गए. तो मेरा कहना है कि आप पाप करो और जाकर प्रेमानंद महाराज के पास बैठ जाओ तो इससे आपके पाप धुलने वाले नहीं हैं. आप उनके विचार और उनके त्याग को अपनाइए, तो मुझे लगता है कि आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है.

Latest and Breaking News on NDTV

प्रेमानंद महाराज के पास जाकर फोटो खिंचाने से जीवन का भला नहीं- खेसारी

खेसारी ने कहा कि अक्सर प्रेमानंद महाराज ये कहते भी हैं कि मैं जरिया हो सकता हूं. आपको समझा सकता हूं, लेकिन करना तो आपको ही है. आप जीवन को जिस तरफ ले जाएंगे, जीवन जिसमें खपाएंगे, नतीजे भी तो उसी तरह से आएंगे. बबूल का पेड़ लगाकर आप आम की उम्मीद नहीं कर सकते. आप अपने जीवन और आचरण में वो लाएं, सिर्फ प्रेमानंद महाराज के पास जाकर और फोटो खिंचाकर सिर्फ इमेज मेकिंग कर सकते हैं, जीवन का भला नहीं कर सकते.

खेसारी लाल यादव ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था और उसमें लिखा था, "एक अपील, प्रेमानंद महाराज को बस अनुभूति कीजिए, कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया कि कई लोग इमेज मेकिंग के लिए वहां जाने लगे हैं. वो पाप धोने वाली मशीन नहीं हैं. सच्ची श्रद्धा है तो बस उनकी बातों का अनुसरण कीजिए. हर जगह प्रमोशन और प्रचार ठीक नहीं लगता."

बता दें कि कुछ दिन पहले ही बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपने पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के साथ प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचीं थी. इस मुलाकात की तस्वीरें सुर्खियां बनीं. इसी पर खेसारी लाल यादव ने बिना किसी का नाम लिए राज कुंद्रा पर निशाना साधा.

Latest and Breaking News on NDTV

प्रेमानंद महाराज से लगातार क्रिकेट और फिल्मी दुनिया के सितारे मिलकर उनका आशीर्वाद लेते रहते हैं. उन सितारों में विराट-अनुष्का, शिल्पा-राज, आशुतोष राणा और रवि किशन सहित कई लोग शामिल हैं.

प्रेमानंद महाराज के दर पर पहुंचे सितारे

  • राज कुंद्रा
  • शिल्पा शेट्टी
  • विराट कोहली
  • अनुष्का शर्मा
  • आशुतोष राणा
  • हेमा मालिनी
  • रवि किशन
  • मीका सिंह
  • बी प्राक
  • अनिरुद्धाचार्य
  • दलीप सिंह उर्फ खली
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bhojpuri Actor Khesari Lal Yadav, Khesari Lal Yadav Viral Video, Premanand Maharaj, Shilpa Shetty, Raj Kundra
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com