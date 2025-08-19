सिर्फ फोटो नहीं, त्याग भी... प्रेमानंद को लेकर बयान पर बवाल के बाद खेसारी ने NDTV से की दिल की बात

भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का प्रेमानंद महाराज को लेकर दिया एक बयान इस समय सुर्खियों में है. फिल्मी सितारे और बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज के प्रेमानंद महाराज के आश्रम में जाने को लेकर खेसारी लाल यादव ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज कोई पाप धोने की मशीन नहीं हैं. हर जगह प्रमोशन और प्रचार ठीक नहीं लगता. खेसारी के इस बयान पर मचे घमासान के बाद एनडीटीवी ने भोजपुरी स्टार से बात की.

खेसारी लाल यादव ने एनडीटीवी से कहा कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी को ये लगता है कि मैंने प्रेमानंद महाराज के बारे में कुछ गलत कहा है तो ये जान लें कि मैं खुद उनका बहुत बड़ा भक्त हूं. मैंने उन लोगों के लिए ये बात कही है जो वहां जाकर सिर्फ फोटो खिंचाते हैं और उनकी बातों का अपनी जिंदगी में अनुसरण नहीं करते. ऐसे लोगों को प्रेमानंद महाराज के त्याग से सीखना चाहिए.

राम त्याग करने के बाद ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम बने- खेसारी लाल

उन्होंने कहा कि हम जीवन में कुछ त्यागना नहीं चाहते, सिर्फ पाना चाहते हैं. अगर राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम बने तो इसके लिए उन्होंने घर, राज्य, सिंहासन सबका त्याग किया और जंगल गए. तो मेरा कहना है कि आप पाप करो और जाकर प्रेमानंद महाराज के पास बैठ जाओ तो इससे आपके पाप धुलने वाले नहीं हैं. आप उनके विचार और उनके त्याग को अपनाइए, तो मुझे लगता है कि आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है.

प्रेमानंद महाराज के पास जाकर फोटो खिंचाने से जीवन का भला नहीं- खेसारी

खेसारी ने कहा कि अक्सर प्रेमानंद महाराज ये कहते भी हैं कि मैं जरिया हो सकता हूं. आपको समझा सकता हूं, लेकिन करना तो आपको ही है. आप जीवन को जिस तरफ ले जाएंगे, जीवन जिसमें खपाएंगे, नतीजे भी तो उसी तरह से आएंगे. बबूल का पेड़ लगाकर आप आम की उम्मीद नहीं कर सकते. आप अपने जीवन और आचरण में वो लाएं, सिर्फ प्रेमानंद महाराज के पास जाकर और फोटो खिंचाकर सिर्फ इमेज मेकिंग कर सकते हैं, जीवन का भला नहीं कर सकते.

खेसारी लाल यादव ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था और उसमें लिखा था, "एक अपील, प्रेमानंद महाराज को बस अनुभूति कीजिए, कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया कि कई लोग इमेज मेकिंग के लिए वहां जाने लगे हैं. वो पाप धोने वाली मशीन नहीं हैं. सच्ची श्रद्धा है तो बस उनकी बातों का अनुसरण कीजिए. हर जगह प्रमोशन और प्रचार ठीक नहीं लगता."

बता दें कि कुछ दिन पहले ही बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपने पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के साथ प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचीं थी. इस मुलाकात की तस्वीरें सुर्खियां बनीं. इसी पर खेसारी लाल यादव ने बिना किसी का नाम लिए राज कुंद्रा पर निशाना साधा.

प्रेमानंद महाराज से लगातार क्रिकेट और फिल्मी दुनिया के सितारे मिलकर उनका आशीर्वाद लेते रहते हैं. उन सितारों में विराट-अनुष्का, शिल्पा-राज, आशुतोष राणा और रवि किशन सहित कई लोग शामिल हैं.

प्रेमानंद महाराज के दर पर पहुंचे सितारे