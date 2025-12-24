एक दोहरा शतक, 21 शतक और 44 अर्धशतक... विजय हजारे में ROKO के अलावा किस-किसने खोला धागा?

Vijay Hazare Trophy 2025-26: भारतीय घरेलू क्रिकेट का साल 2025 का सबसे बड़ा रोमांच विजय हजारे ट्रॉफी बुधवार से शुरू हुआ. पहले दिन विजय हजारे में कुल 19 मैच खेले गए. देश के अलग-अलग शहरों में अलग-अलग 38 टीमों के बीच खेले गए इन 19 मुकाबलों में रनों की बारिश देखने को मिली. इन 19 मुकाबलों में एक दोहरा शतक, 21 शतक और 44 अर्धशतक लगे. विराट कोहली, रोहित शर्मा, ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी, सकीबुल गनी सहित कई बल्लेबाजों ने रनों की झमाझम बारिश की. विजय हजारे ट्रॉफी में बुधवार 24 दिसंबर को खेले गए 19 मुकाबलों में कौन जीता, कौन हारा... क्या क्या खास बाते रहीं. आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में.

विजय हजारे एलीट ग्रुप ए के मुकाबले

तमिलनाडु vs पुडुचेरी: तमिलनाडु 101 रन से जीता (तीन फिफ्टी)

अहमदाबाद में खेले गए इस मैच में तमिलनाडु ने पहले बल्लबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 310 रन बनाए. तमिलनाडु की ओर से इस मैच में दो बल्लेबाजों ने फिफ्टी लगाई. कप्तान नारायण जगदीसन ने 91 गेदों पर 67 रनों की पारी खेली. प्रदोश रंजन पॉल ने 79 गेंदों पर 73 रनों की पारी खेली.



311 रनों का पीछा करने उतरी पुडुचेरी की टीम की ओर से नेयन श्याम कंगायन ने 68 गेदों पर 60 रन बनाए. पुडुचेरी की ओर से और कोई बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं बना सका और टीम 46.5 ओवर में 209 रन बनाकर आल आउट हो गई.

मध्य प्रदेश Vs राजस्थान: एमपी 99 रनों से जीता (एक शतक, एक फिफ्टी)

अहमदाबाद में खेले गए इस मैच में मध्य प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 287 रन बनाए. एमपी की ओर से सलामी बल्लेबाज यश दुबे ने 132 गेदों पर 103 रनों की शतकीय पारी खेली.

288 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम 43.2 ओवर में 188 रन बनाकर सिमट गई. राजस्थान की ओर से मनेंद्र सिंह ने 58 गेंदों पर 60 रनों की पारी खेली.

झारखंड VS कर्नाटक: कर्नाटक 5 विकेट से जीता (दो शतक, 4 फिफ्टी)

अहमदाबाद में खेले गए इस मैच में झारखंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 412 रन बनाए. झारखंड की ओर से कप्तान ईशान किशन ने 39 गेंदों पर धुआंधार 125 रनों की पारी खेली. ईशान ने मात्र 33 गेंदों पर शतक जमाया. जो लिस्ट-ए में दूसरा सबसे तेज शतक है.

कप्तान ईशान किशन के अलावा झारखंड से विराट सिंह ने 68 गेदों पर 88 रन और विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र ने 47 गेदों पर 63 रनों की पारी खेली.

413 रनों की पीछा करने उतरी कर्नाटक के सलामी बल्लेबाज कप्तान मयंक अग्रवाल और देवदत्त पडिक्कल ने शानदार शुरुआत दी. देवदत्त ने 118 गेदों पर 147 रनों की पारी खेली. जबकि मयंक ने 34 गेदों पर 54 रनों की पारी खेली. अंत में अभिनव मनोहर ने 32 गेदों पर 56 और धुव्र प्रभाकर ने 22 गेदों पर 40 रन बनाकर टीम को 15 गेंद शेष रहते जीत दिला दी.

केरल Vs त्रिपुरा: केरल 145 रनों से जीता (एक शतक, तीन फिफ्टी)

अहमदाबाद में खेले गए इस मैच में केरल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 348 रन बनाए. केरल की ओर से एक शतक और दो फिफ्टी लगे. विष्णु विनोद ने 62 गेंदों पर 102 रनों की नाबाद पारी खेली. जबकि कप्तान रोहन कन्नुममल ने 92 गेदों पर 94 रनों की पारी खेली. बाबा अपराजित ने 73 गेदों पर 64 रनों की पारी खेली.

349 रनों का पीछा करने उतरी त्रिपुरा की टीम 36.5 ओवर में 203 रन बनाकर आलआउट हो गई.त्रिपुरा की ओर से श्रीदाम पॉल ने 50 गेदों पर 67 रनों की पारी खेली.

विजय हजारे एलीट ग्रुप बी के मुकाबले

चंडीगढ़ VS जम्मू कश्मीरः जम्मू कश्मीर 10 विकेट से जीता (एक शतक, एक फिफ्टी)

राजकोट में खेले गए इस मैच में चंडीगढ़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 39.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 208 रन बनाए. चंडीगढ़ की ओर से कोई भी शतक या अर्धशतक नहीं लगा.

209 रनों का पीछा करने उतरे जम्मू कश्मीर के सलामी बल्लेबाजों ने बिना कोई विकेट खोए टीम को जीत दिला दी. जम्मू कश्मीर की ओर से शुभम खजुरिया ने 105 गेदों पर 129 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली. साथ ही कामरान इकबाल ने 117 गेदों पर 73 रन बनाए.

असम vs बड़ौदा: बड़ौदा 5 विकेट से जीता (चार फिफ्टी)

सौराष्ट्र में खेले गए इस मैच में असम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.4 ओवर में 282 रन बनाए. असम की ओर से सलामी बल्लेबाज प्रद्युन सैकिया ने 83 गेंदों पर 67 रनों की पारी खेली. जबकि कप्तान सुमित घडीगांवकर 53 गेदों पर 55 रन बनाए.

283 रनों का पीछा करने उतरी बड़ौदा की टीम ने 47.5 ओवर में 5 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली. बड़ौदा की ओर से प्रियांशु मोलिया ने 87 गेंदों पर 72 रन बनाए. जबकि विष्णु सोलंकी ने 62 गेदों पर नाबाद 88 रन बनाते हुए टीम को जीत दिला दी.

उत्तर प्रदेश VS हैदराबाद: यूपी 84 रनों से जीता (पांच फिफ्टी)

राजकोट में खेले गए इस मैच में यूपी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 324 रन बनाए. यूपी की ओर से इस मैच में चार बल्लेबाजों ने फिफ्टी लगाई. सलामी बल्लेबाज अभिषेक गोस्वामी ने 81 गेदों पर 81 रन और आर्यन जुयान ने 96 गेदों पर 80 रन बनाए. जबकि ध्रुव जुरेल ने 61 गेंदों पर 80 रन बनाए. कप्तान रिंकू सिंह ने 48 गेदों पर 67 रनों की तेज पारी खेली.

325 रनों का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम 43 ओवर में 240 रन बनाकर आल आउट हो गई. हैदराबाद की ओर से तन्मय अग्रवाल ने 43 गेंदों पर 53 रन बनाए.

विदर्भ vs बंगालः बंगाल 3 विकेट से जीता (दो शतक, चार फिफ्टी)

राजकोट में खेले गए इस मैच में विदर्भ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 382 रन बनाए. विदर्भ की ओर से अमन मोखाडे ने 99 गेदों पर 110 रन बनाए. जबकि धुव्र शोरे ने 125 गेदों पर 136 रन बनाए.

383 रनों का पीछा करने उतरी बंगाल की टीम ने 48.5 ओवर में 7 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली. बंगाल की ओर से अभिषेक पोरेल ने 35 गेंदों पर 56 रन, अभिमन्यु ईश्वरन ने 67 गेदों पर 71, संदीप कुमार ने 49 गेदों पर 68 और शहबाज अहमद ने 58 गेंदों पर 71 रन बनाए.

विजय हजारे एलीट ग्रुप सी के मुकाबले

सिक्किम vs मुबईः मुंबई 8 विकेट से जीता (एक शतक, एक फिफ्टी)

जयपुर में खेले गए इस मैच में सिक्किम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 236 रन बनाए. सिक्किम की ओर से आशीष थाना ने 87 गेदों पर 79 रनों की पारी खेली.

237 रनों का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम से हिट मैन रोहित शर्मा ने 94 गेंदों पर 155 रनों की शानदार पारी खेली. रोहित की दमदार पारी के दम पर मुंबई ने 117 गेंद शेष रहते सिक्किम को 7 विकेट से पीट दिया.

हिमाचल प्रदेश vs उत्तराखंडः हिमाचल 95 रनों से जीता (दो फिफ्टी)

जयपुर में खेले गए इस मैच में हिमाचल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 47.3 ओवर में 259 रन बनाए. हिमाचल की ओर से इनेश महाजन ने 75 गेदों पर 60 रन बनाए.

260 रनों का पीछा करने उतरी उत्तराखंड की टीम 40.3 ओवर में 164 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. उत्तराखंड की ओर से आंजनेया सूर्यवंशी ने 71 गेंदों पर 55 रन बनाए.

छत्तीसगढ़ VS गोवाः गोवा 6 विकेट से जीता (एक शतक, दो फिफ्टी)

जयपुर में खेले गए इस मैच में छत्तीसगढ़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 233 रन बनाए. छत्तीसगढ़ की ओर से मंयक वर्मा ने 79 गेदों पर 64 तो कप्तान अमनदीप खरे ने 75 गेदों पर 76 रन बनाए.

234 रनों का पीछा करने उतरी गोवा की टीम ने 44.1 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल कर ली. गोवा की ओर से सलामी बल्लेबाज स्नेहल कौथंकर 116 गेदों पर 107 रन बनाए.

पंजाब vs महाराष्ट्रः पंजाब 51 रन से जीता (चार फिफ्टी)

जयपुर में खेले गए इस मैच में पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 347 रन बनाए. पंजाब की ओर से प्रभसिमरन सिंह ने 77 गेदों पर 60 रन, अनमोलप्रीत सिंह ने 78 गेदों पर 85 रन तो नमन धीर ने 78 गेदों पर 97 रन बनाए.

348 रनों का पीछा करने उतरी महाराष्ट्र की टीम 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 296 रन बना सकी. महाराष्ट्र की ओर से रामाकृष्णा घोष ने 73 गेदों पर 73 रन बनाए.

विजय हजारे एलीट ग्रुप डी के मुकाबले

ओडिशा VS सौराष्ट्रः सौराष्ट्र 5 विकेट से जीता (एक दोहरा शतक, दो शतक, दो फिफ्टी)

अलूर में खेले गए इस मैच में ओडिशा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 345 रन बनाए. ओडिशा की ओर से सलामी बल्लेबाज स्वास्तिक सामल ने 169 गेंदों पर 212 रनों की शानदार पारी खेली. कप्तान विप्लव सामतराय ने भी 91 गेदों पर 100 रन बनाए.

346 रनों का पीछा करने उतरी सौराष्ट्र की टीम ने 48.5 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल कर ली. सौराष्ट्र की ओर से समर गुज्जर ने 118 गेदों पर 132 रन तो विश्वराज जडेजा ने 50 और चिराग जानी ने 86 रनों की पारी खेली.

हरियाणा VS रेलवे: रेलवे 6 विकेट से जीता (दो शतक, दो फिफ्टी)

अलूर में खेले गए इस मैच में हरियाणा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 267 रन बनाए. इस मैच में हिमांशु राणा ने 126 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली. जबकि पार्थ वत्स ने 57 रन बनाए.

रेलवे ने 43.4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 270 रन बनाकर जीत हासिल कर ली. रेलवे की ओर से रवि सिंह ने 109 रन तो उपेंद्र यादव ने 80 रनों की पारी खेली.

आंध्र प्रदेश vs दिल्लीः दिल्ली 4 विकेट से जीता (दो शतक, दो फिफ्टी)

बेंगलुरु में खेले गए इस मैच में आंध्र प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 298 रन बनाए. आंध्र प्रदेश की ओर से रिकी भुई ने 122 रनों की पारी खेली.

जवाब में विराट कोहली के शानदार शतक के दम पर दिल्ली ने 37.4 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल कर ली. दिल्ली की ओर से विराट कोहली ने 131 रनों की पारी खेली. जबकि प्रियांशु आर्या ने 74 और नीतिश राणा ने 77 रनों की पारी खेली.

सर्विसेज VS गुजरातः गुजरात 8 विकेट से जीता (एक फिफ्टी)

अलूर में खेले गए इस मैच में सर्विसेज पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 184 रनों पर सिमट गई.

जवाब में गुजरात की टीम ने 34.5 ओवर में दो विकेट खोकर आसानी से जीत दर्ज कर लिया. गुजरात की ओर से सलामी बल्लेबाज आर्या देसाई ने 77 रनों की पारी खेली.

विजय हजारे प्लेट ग्रुप के मुकाबले

बिहार VS अरुणाचाल प्रदेशः बिहार 397 रनों से जीता (3 शतक, एक फिफ्टी)

रांची में खेले गए इस मैच में बिहार में पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 574 रन बनाए. इस मैच में बिहार की ओर से तीन बल्लेबाजों ने तूफानी शतक जमाए. वैभव सूर्यवंशी ने 190 रन, कप्तान सकीबुल गनी ने 128 रन तो आयुष लोहारुका ने 116 रनों की पारी खेली. इसके अलावा प्रियांशु सिंह ने 77 रनों की पारी खेली.

575 रनों के विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी अरुणाचल प्रदेश की टीम 42.1 ओवर में 177 रन बनाकर आल आउट हो गई. टीम की ओर से कोई फिफ्टी या सेंचुरी नहीं लगी.

नागालैंड VS मणिपुरः मणिपुर एक विकेट से जीता (एक शतक, एक फिफ्टी)

रांची में खेले गए इस मैच में नागालैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.3 ओवर में 236 रन बनाए. नागालैंड की ओर से जोशुआ ओज़ुकुम ने 74 रनों की पारी खेली.

237 रनों का पीछा करने उतरी मणिपुर की टीम ने आखिरी गेंद पर जीत हासिल की. मणिपुर की ओर से फेइरोइजम जोटिन (Pheiroijam Jotin) ने 77 गेंदों पर 101 रनों की नाबाद पारी खेली.

मेघालय VS मिजोरम: मेघालय 79 रनों से जीता (दो शतक, एक फिफ्टी)

रांची में खेले गए इस मैच में मेघालय ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.5 ओवर में 291 रनों का स्कोर खड़ा किया. मेघालय की ओर से अर्पित भाटेवारा ने 104 रन तो किशन लिंगदोह ने 106 रनों की पारी खेली.

292 रनों का पीछा करने उतरी मिजोरम की टीम 38.5 ओवर में 212 रन बना सकी. मिजोरम की ओर से जोसेफ लालथांखुमा ने 64 रन बनाए.



