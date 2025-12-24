शाहजहांपुर रेलवे क्रॉसिंग पर दर्दनाक हादसा: ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय 5 लोग तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गए. यह दर्दनाक हादसा शाहजहांपुर के थाना रोजा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अटसलिया क्रॉसिंग पर हुआ. जानकारी के अनुसार, ट्रेन की गति इतनी तेज थी कि क्रॉसिंग पार कर रहे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और चारों की मौके पर ही मौत हो गई.
घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस (GRP) और स्थानीय सिविल पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए चारों शवों को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है और रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
जब पैदल आने-जाने वाले रेलवे रास्ते से एक बाइक पटरी पार कर रही थी. इसी दौरान लखनऊ की ओर से आ रही रन थ्रू ट्रेन गरिब नवाज एक्सप्रेस बाइक को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में बाइक पर सवार दो पुरुष, एक महिला और दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई.
घटना के बाद इलाके में चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची
और सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. फिलहाल पुलिस मृतकों की पहचान और हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है.
यह एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसमें विस्तृत विवरण जल्द जोड़ दिया जाएगा. अधिक जानकारी और ताज़ातरीन अपडेट के लिए कृपया इस पेज को रीफ्रेश करें.
