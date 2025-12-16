Mineral Water: जल ही जीवन है, लेकिन पानी सही या साफ नहीं होने के चलते सेहत को कई नुकसान होते है और कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगता है. ऐसे में एक्सपर्ट से लेकर डॉक्टर भी पानी को गर्म करके पीने की सलाह देते हैं, लेकिन क्या आप जानते है मिनरल वाटर को गर्म करके पीना अच्छा है या नहीं? कई लोगों को इस बारे में संदेह होता है, लेकिन यह व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति, मिनरल वाटर के प्रकार और गर्म करने के तरीके जैसे कारकों पर निर्भर करता है. मिनरल वाटर प्राकृतिक या संसाधित पानी होता है. इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे खनिज निश्चित मात्रा में मौजूद होते हैं. यह पानी पीने के लिए सुरक्षित है. चलिए आपको बताते हैं क्या मिनरल वाटर को गर्म करके पीना अच्छा है या नहीं? RO का पानी गर्म करके पीने से क्या होता है?

मिनरल वाटर को गर्म करके पीना अच्छा है या नहीं

आयुर्वेद एक्सपर्ट के अनुसार, गर्म पानी पाचन क्रिया को उत्तेजित करता है. सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने से पाचन क्रिया में सुधार होता है, कब्ज की समस्या दूर होती है और शरीर में जमा विषाक्त पदार्थ यानी टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं. यही फायदे कुछ हद तक मिनरल वाटर को गुनगुना पीने से भी मिलते हैं. गर्म पानी से राहत मिलती है, खासकर सर्दियों में या जब आपको सर्दी-जुकाम और गले में खराश जैसी समस्याएं हों. गर्म पानी शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में भी मदद करता है.

मिनरल वाटर को गर्म करके पीने के नुकसान

मिनरल वाटर को गर्म करके पीने के कुछ नुकसान भी हैं. हाई ताप के कारण मिनरल वाटर में मौजूद महत्वपूर्ण खनिजों में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं. पानी को लंबे समय तक उबाला जाए, तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है. खनिजों का संतुलन बिगड़ने की संभावना रहती है. इसके चलते मिनरल वाटर मूल उद्देश्य, जो कि खनिजों के माध्यम से शरीर को पोषण प्रदान करना है, कुछ हद तक प्रभावित होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.