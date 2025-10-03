विज्ञापन
विशेष लिंक

नहीं थे हाथ, फिर भी जज्बे से जीती दुनिया, 14000 फीट ऊंचाई से की स्काईडाइविंग, YouTuber की इंस्पायरिंग स्टोरी

एक दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति, लिम्ब/पेल्विस हाइपोप्लेसिया/एप्लासिया (LPHA) सिंड्रोम के साथ जन्म लेने के कारण उनके हाथ नहीं थे, पैर छोटे थे, पेल्विस कमजोर थी और स्कोलियोसिस था. लेकिन अब हार्वे लचीलेपन और महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन चुके हैं.

Read Time: 3 mins
Share
नहीं थे हाथ, फिर भी जज्बे से जीती दुनिया, 14000 फीट ऊंचाई से की स्काईडाइविंग, YouTuber की इंस्पायरिंग स्टोरी
नहीं थे हाथ, फिर भी जज्बे से जीती दुनिया

30 वर्षीय ब्रिटिश विकलांगता अधिवक्ता, आइज़ैक हार्वे ने पिछले एक दशक में रूढ़िवादिता को चुनौती दी है और यह साबित किया है कि दृढ़ संकल्प सबसे कठिन बाधाओं को भी पार कर सकता है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, एक दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति, लिम्ब/पेल्विस हाइपोप्लेसिया/एप्लासिया (LPHA) सिंड्रोम के साथ जन्म लेने के कारण उनके हाथ नहीं थे, पैर छोटे थे, पेल्विस कमजोर थी और स्कोलियोसिस था. लेकिन अब हार्वे लचीलेपन और महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन चुके हैं.

बाधाओं को किया पार

एड्रेनालाईन से भरपूर रोमांच की उनकी यात्रा 2015 में 14,000 फीट से स्काईडाइविंग के साथ शुरू हुई. हालांकि, असली चुनौती छलांग लगाना नहीं थी, बल्कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक हवाई क्षेत्र ढूंढना था. SCMP के अनुसार, उपयुक्त हार्नेस की कमी के कारण यूके में कई फेसिलिटीज द्वारा मना किए जाने के बाद, हार्वे को आखिरकार संयुक्त राज्य अमेरिका में एक ऐसा हवाई क्षेत्र मिला जो उनकी सहायता के लिए तैयार था.

हार्वे ने SCMP को बताया, "मैं घबराया हुआ था, लेकिन एक बार जब मैं हवा में था, तो डर दृढ़ संकल्प में बदल गया." स्काईडाइव तो बस शुरुआत थी. उसके बाद से उन्होंने स्कीइंग समेत कई रोमांचक अनुभवों का आनंद लेना जारी रखा है.

देखें Video:

दिव्यांगजनों के मददगार

रोमांच के अलावा, हार्वे दिव्यांगों के अधिकारों, सुलभता और मानसिक स्वास्थ्य के एक उत्साही समर्थक हैं. उन्हें उनकी सामुदायिक सेवा के लिए ब्रिटिश राजशाही द्वारा एमबीई से सम्मानित किया गया था और वर्तमान में वे व्हील्स एंड व्हीलचेयर्स के अध्यक्ष हैं.

मिला ये सम्मान

हार्वे YouTube पर भी कंटेंट क्रिएट करते हैं और 2017 में उन्हें लंदन के बेस्ट यंग व्लॉगर के रूप में मान्यता मिली. उनकी प्रेरणादायक यात्रा में 2012 में ओलंपिक मशाल लेकर चलना, 2022 में लंदन फैशन वीक में मॉडलिंग करना और दो डॉक्यूमेंट्रीज, फाइट टू फ्लाई (2024) और फाइटर्स (2025) में एक्टिंग करना शामिल है.

यह भी पढ़ें: विदेश में भारतीय पर्यटकों के बिहेव से तंग आया यात्री, बोला- वेरी पुअर पीपल, सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग

मॉर्डन दुल्हन ने 90s के गाने पर किया धमाकेदार डांस, अदाएं देख होश खो बैठा दूल्हा, यूजर्स बोले- पहली बार...

गर्भनिरोधक कॉइल भी न रोक सका जन्म, पैदा होते ही हाथ में Contraceptive Coil पकड़े दिखा बच्चा, डॉक्टर भी हैरान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
British Skydiver, Inspiring Journey, Isaac Harvey
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com