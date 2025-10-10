विज्ञापन
विशेष लिंक

अफ़ग़ानिस्तान-भारत भाई-भाई... सुरक्षाकर्मियों ने भारतीय पर्यटकों का किया गर्मजोशी भरा स्वागत, जीता सबका दिल

फ़ुटेज के मुताबिक, अधिकारियों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि भारत और अफ़ग़ानिस्तान "भाई जैसे" हैं. वे यात्री को अपनी यात्रा जारी रखने की अनुमति देने से पहले उसे चाय पर बुलाते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
अफ़ग़ानिस्तान-भारत भाई-भाई... सुरक्षाकर्मियों ने भारतीय पर्यटकों का किया गर्मजोशी भरा स्वागत, जीता सबका दिल
अफगानिस्तान के बॉर्डर पर सुरक्षाकर्मियों ने किया भारतीय यात्री का स्वागत

अफ़ग़ानिस्तान का बताया जा रहा एक वीडियो इंटरनेट पर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है. इसमें तालिबान सुरक्षाकर्मी एक भारतीय पर्यटक का बड़े ही गर्मजोशी और सम्मान के साथ स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं. X पर शेयर की गई इस क्लिप में एक शख्स मोटरसाइकिल से जा रहा है और उसे एक नियमित चेक प्वाइंट पर रोका जाता है. जब उससे उसका पासपोर्ट मांगा जाता है, तो वह खुद को भारतीय बताता है. सुरक्षाकर्मी तुरंत मुस्कुराते हैं, उसका स्वागत करते हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स देखे बिना ही उसे जाने देते हैं.

वीडियो के साथ पोस्ट में लिखा है: "अफ़ग़ानिस्तान में एक भारतीय पर्यटक को तालिबान ने एक चेक प्वाइंट पर नियमित पासपोर्ट जांच के लिए रोका. लेकिन जैसे ही उसने कहा कि वह भारत से है, वे मुस्कुराए, उसका स्वागत किया और उसके दस्तावेज़ देखे बिना ही उसे जाने दिया. अफ़ग़ानिस्तान अपने सच्चे दोस्तों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है."

फ़ुटेज के मुताबिक, अधिकारियों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि भारत और अफ़ग़ानिस्तान "भाई जैसे" हैं. वे यात्री को अपनी यात्रा जारी रखने की अनुमति देने से पहले उसे चाय पर बुलाते हैं.

देखें Video:

लोगों ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस

इस वीडियो पर ऑनलाइन हज़ारों प्रतिक्रियाएं आईं, और कई यूज़र्स ने इसे भारत और अफ़ग़ानिस्तान के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों की एक दिल को छू लेने वाली याद बताया. एक यूज़र ने लिखा, "यह बहुत ही खूबसूरत क्षण है. सबसे अप्रत्याशित जगहों पर भी, सम्मान और दोस्ती झलकती है." एक अन्य ने कमेंट किया, "यह दोस्ती बहुत पुरानी है," जबकि तीसरे ने कहा, "यही सच्ची दोस्ती की ताकत है."

एक यात्री ने अपनी निजी जानकारी साझा की: "मैं तीन बार काबुल गया हूं, और मैं कह सकता हूं कि यह सच है. अफ़ग़ानिस्तान में सुरक्षाकर्मी भारतीयों का सम्मान करते हैं. अफ़ग़ान लोग भी भारतीयों के साथ गर्मजोशी से पेश आते हैं - वे आपको अपने घरों में आमंत्रित करते हैं और अगर आप उनके साथ खाना खाते हैं तो उन्हें गर्व महसूस होता है."

यह भी पढ़ें: कुछ महीने के बच्चे ने ऐसे पढ़ी ABCD, देखकर चौंक गए लोग, बोले- लगता है पिछले जन्म का पूरा ज्ञान साथ लाया है!

पाकिस्तान टोल प्लाजा का सीन देख हंसी से लोटपोट हुए लोग, बोले- पहले टोल संभाल लो फिर कश्मीर मांगना!

नौकरानी ने खरीदा 60 लाख का 3BHK फ्लैट, मालकिन रह गई दंग, सिर्फ 10 लाख का लिया लोन

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Afghanistan, Viral Afghanistan Video, Heartwarming Gesture
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com