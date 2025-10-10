अफ़ग़ानिस्तान-भारत भाई-भाई... सुरक्षाकर्मियों ने भारतीय पर्यटकों का किया गर्मजोशी भरा स्वागत, जीता सबका दिल

अफ़ग़ानिस्तान का बताया जा रहा एक वीडियो इंटरनेट पर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है. इसमें तालिबान सुरक्षाकर्मी एक भारतीय पर्यटक का बड़े ही गर्मजोशी और सम्मान के साथ स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं. X पर शेयर की गई इस क्लिप में एक शख्स मोटरसाइकिल से जा रहा है और उसे एक नियमित चेक प्वाइंट पर रोका जाता है. जब उससे उसका पासपोर्ट मांगा जाता है, तो वह खुद को भारतीय बताता है. सुरक्षाकर्मी तुरंत मुस्कुराते हैं, उसका स्वागत करते हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स देखे बिना ही उसे जाने देते हैं.

वीडियो के साथ पोस्ट में लिखा है: "अफ़ग़ानिस्तान में एक भारतीय पर्यटक को तालिबान ने एक चेक प्वाइंट पर नियमित पासपोर्ट जांच के लिए रोका. लेकिन जैसे ही उसने कहा कि वह भारत से है, वे मुस्कुराए, उसका स्वागत किया और उसके दस्तावेज़ देखे बिना ही उसे जाने दिया. अफ़ग़ानिस्तान अपने सच्चे दोस्तों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है."

फ़ुटेज के मुताबिक, अधिकारियों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि भारत और अफ़ग़ानिस्तान "भाई जैसे" हैं. वे यात्री को अपनी यात्रा जारी रखने की अनुमति देने से पहले उसे चाय पर बुलाते हैं.

देखें Video:

An Indian tourist in Afghanistan was stopped by the Taliban at a checkpoint for a routine passport check. But the moment he said he was from India, they smiled, welcomed him, & let him go without even checking his documents. This is how Afghanistan treats its true friends. ????????❤️???????? pic.twitter.com/YsKFVVEVP5 — Fazal Afghan (@fhzadran) October 7, 2025

लोगों ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस

इस वीडियो पर ऑनलाइन हज़ारों प्रतिक्रियाएं आईं, और कई यूज़र्स ने इसे भारत और अफ़ग़ानिस्तान के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों की एक दिल को छू लेने वाली याद बताया. एक यूज़र ने लिखा, "यह बहुत ही खूबसूरत क्षण है. सबसे अप्रत्याशित जगहों पर भी, सम्मान और दोस्ती झलकती है." एक अन्य ने कमेंट किया, "यह दोस्ती बहुत पुरानी है," जबकि तीसरे ने कहा, "यही सच्ची दोस्ती की ताकत है."

एक यात्री ने अपनी निजी जानकारी साझा की: "मैं तीन बार काबुल गया हूं, और मैं कह सकता हूं कि यह सच है. अफ़ग़ानिस्तान में सुरक्षाकर्मी भारतीयों का सम्मान करते हैं. अफ़ग़ान लोग भी भारतीयों के साथ गर्मजोशी से पेश आते हैं - वे आपको अपने घरों में आमंत्रित करते हैं और अगर आप उनके साथ खाना खाते हैं तो उन्हें गर्व महसूस होता है."

