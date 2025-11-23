Swiggy वाले दे रहे थे 173 का रिफंड, कस्टमर ने लिया 810 रुपये कैश, 'मोल-भाव' की ट्रिक वायरल

Customer Care Se Baat Karne Ka Sahi Tarika: अगर आपने कभी ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया है, तो आप जानते होंगे कि रिफंड की लड़ाई कितनी थकाने वाली होती है, लेकिन इस बार एक Swiggy कस्टमर ने ऐसा दांव खेला कि पूरा इंटरनेट हैरान रह गया. ऑर्डर में आई खराबी के बाद कंपनी ने 173 रुपये का कूपन दिया और ग्राहक ने चुटकी में इसे 810 के कैश रिफंड में बदलवा दिया, वो भी सिर्फ चैट पर मोलभाव करके. ये केस ट्रिक Reddit पर वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं, 'कस्टमर केयर का पहला ऑफर कभी मत मानो...असली गेम उसके बाद शुरू होता है.'

क्या था पूरा मामला? ऐसे हुई गलती पर गलती (Swiggy Refund Hack)

Reddit पोस्ट में ग्राहक ने बताया कि उन्होंने और उनके चाचा ने 1150 का खाना ऑर्डर किया थ. कन्फ्यूजन में दोनों ने अलग-अलग एक-एक ऑर्डर कर दिया और cancellation window भी बंद हो चुकी थी. दिक्कत तब बढ़ी जब खाना आया...तंदूरी चिकन की पैकेजिंग लीक हो चुकी थी, तेल और पानी पूरे पैकेट में फैल गया था और खाना पूरी तरह खराब हो चुका था. नुकसान देखकर ग्राहक ने Swiggy चैट सपोर्ट पर शिकायत की और यहीं से नेगोशिएशन की शुरुआत हुई.

तीन ऑफर्स, तीन स्क्रीनशॉट और आखिर में जीत ग्राहक की (Customer Negotiation Trick)

पहला ऑफर: 173 रुपये का कूपन (7 दिन की वैलिडिटी)

कस्टमर ने तुरंत सवाल उठाया, 'मेरा ऑर्डर 1150 रुपये का है,क्या 173 रुपये का कूपन देना ठीक लगता है?' यही वह भावनात्मक तर्क था जिसने चैट एजेंट को सोचने पर मजबूर किया.

दूसरा ऑफर: 550 रुपये का कूपन या रिफंड

एजेंट ने ऑफर बढ़ाया. ग्राहक ने शांति से जवाब दिया, 'ठीक है लेकिन कम है. थोड़ा और बढ़ाइए.' इस एक लाइन ने पूरा खेल पलट दिया.

फाइनल ऑफर: 810 रुपये का कैश रिफंड

कस्टमर केयर ने झट से रिफंड बढ़ाकर 810 रुपये कर दिया, जो पहले ऑफर से लगभग पांच गुना ज्यादा था. Reddit यूजर्स ने इसे 'Refund Negotiation Masterclass' बता डाला.

वायरल होने के बाद यूजर्स ने दिए टिप्स 'रिफंड जीतना भी एक आर्ट है' (Refund Negotiation Chat)

इस पोस्ट ने लोगों को समझाया कि कस्टमर सपोर्ट से रिफंड लेना सिर्फ शिकायत नहीं, बल्कि तर्क, संयम और स्मार्ट बात करने की कला है. कुछ अहम बातें जो यूजर्स ने शेयर कीं.

1.पहला ऑफर कभी मत मानो

कंपनी शुरुआत में सबसे छोटा ऑफर देती है, ताकि आप तुरंत मान लें.

2. तर्क दो, गुस्सा नहीं

स्पिलेज, पैकेजिंग फेल्योर, खाने की कीमत. इन चीजों का जिक्र ऑफर को तुरंत बढ़ा देता है.

3. बातचीत को थोड़ा लंबा चलने दो

अगर एजेंट एक ऑफर बदल सकता है, तो वह दूसरा भी बदल सकता है.

इमोशनल सवाल चमत्कार करते हैं

जैसे इस ग्राहक ने पूछा, 'क्या आपको ये उचित लगता है?' इससे एजेंट ग्राहक के नजरिये से सोचने लगता है. एक Reddit यूजर ने लिखा ,'मैंने भी 100 से 3200 तक रिफंड करवाया है....पहला ऑफर कभी मत मानो.'

