यहां की सरकार ने शुरू किया अजीबोगरीब ऑफर, फेमस हस्तियों की कब्र के बगल में दफन होने का मौका!

Viral Paris Offer: सोचिए...जिंदगी भर हम जिन सितारों को स्क्रीन पर देखते हैं, उनके गाने सुनते हैं, उनके किस्से पढ़ते हैं...अगर मौका मिले कि मौत के बाद हमारी आखिरी 'जगह' उन्हीं के बगल में हो तो? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच है. पेरिस में इन दिनों एक ऐसी स्कीम वायरल हो रही है, जिसने लोगों को चौंकाने के साथ-साथ रोमांचित भी किया है. यहां की स्थानीय सरकार ने वो ऑफर लॉन्च कर दिया है, जिसे लोग 'afterlife celebrity pass' भी कह रहे हैं.

पेरिस की नई स्कीम..फेमस कलाकारों की कब्र के पास आपकी कब्र!(viral Paris offer)

फ्रांस की राजधानी पेरिस ने दुनिया को हिलाकर रख देने वाला ऑफर शुरू किया है. यहां की नगरपालिका ने एक लॉटरी स्कीम लॉन्च की है, जिसमें लोग अपनी मौत से पहले ही यह तय कर सकते हैं कि उनकी कब्र कहां बनेगी, वो भी किसी मशहूर कलाकार, लेखक या संगीतकार की कब्र के ठीक बराबर में.

यह विकल्प 3 प्रतिष्ठित कब्रगाहों में उपलब्ध है (Paris grave lottery)

Père Lachaise (पेर लाशैज).

Montparnasse (मोंटपर्नासे).

Montmartre (मोंटमार्ट्रे).

ये वे कब्रगाह हैं जहां दुनिया की सबसे मशहूर हस्तियां चैन की नींद सोई हुई हैं जैसे- ऑस्कर वाइल्ड, जिम मॉरिसन, एडिथ पियाफ और कई ऐतिहासिक कलाकार. सोचकर देखिए, जिनकी फोटो लोग सालों बाद भी फूल और मोमबत्ती के साथ सजाते हैं...उनके ठीक पास अंतिम जगह तय हो सकती है.

कितना खर्च आएगा? जवाब थोड़ा 'दिलचस्प' है (graves for sale)

अगर कोई Paris की इस celebrity-neighbour कब्र स्कीम में दिलचस्पी रखता है तो जेब थोड़ी ढीली करनी होगी.सरकार के मुताबिक, 4000 यूरो (लगभग 4 लाख रुपये) में ऐतिहासिक हस्तियों की कब्र के पास जगह मिल सकती है. खरीदार को अपनी चुनी हुई कब्र और पत्थरों की मेंटेनेंस भी करानी होगी, यानी आखिरी घर भी एक तरह से 'प्रीमियम लोकेशन प्रॉपर्टी' जैसा है...बस अंतर इतना कि यहां रहने वाले कभी शिफ्ट नहीं होते.

सरकार ऐसा क्यों कर रही है? (trending Paris news)

पेरिस में जमीन कम है. पुराने कब्रिस्तानों में जगह लगभग खत्म हो चुकी है, इसीलिए स्थानीय प्रशासन ने यह स्कीम शुरू की है ताकि...

पेरिस के लोग अपने ही शहर में दफन हो सकें.

ऐतिहासिक कब्रगाहों की देखभाल बेहतर हो.

लाइसेंस-आधारित लॉटरी के जरिये 'सम्मानजनक अंतिम स्थान' मिल सके.

इस ऑफर को लॉन्च करते ही सोशल मीडिया पर मीम्स, चुटकुले और हैरान कर देने वाली प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. कई लोग इसे 'दुनिया की सबसे शांत नेबरहुड' बता रहे हैं, जबकि कुछ गंभीरता से रजिस्टर करवाने में जुटे हैं.

लोग क्यों हो रहे हैं दीवाने? (Paris viral scheme)

क्योंकि फैन फॉलोइंग सिर्फ जिंदगी तक सीमित नहीं होती…कुछ लोग कहते हैं, 'अगर जिंदगी में मुलाकात नहीं हुई, तो कम से कम आखिरी पड़ाव वहीं हो जाए जहां हमारा स्टार है.'

