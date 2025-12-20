विज्ञापन
विशेष लिंक

टीचर ने क्लास में किया 'जादू' वाला साइंस एक्सपेरिमेंट, फिर बच्चों के साथ जो हुआ, 2 करोड़ लोगों ने देखा

गुजरात के एक टीचर का स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेरिमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चों के बाल खड़े हो गए और क्लासरूम खुशी से गूंज उठा.

Read Time: 2 mins
Share
टीचर ने क्लास में किया 'जादू' वाला साइंस एक्सपेरिमेंट, फिर बच्चों के साथ जो हुआ, 2 करोड़ लोगों ने देखा
जब साइंस बनी मस्ती!

क्लासरूम में पढ़ाई अक्सर गंभीर मानी जाती है, लेकिन गुजरात के एक टीचर ने यह साबित कर दिया कि विज्ञान पढ़ाया भी जा सकता है और महसूस भी कराया जा सकता है. गुजरात के हलवाड़ कस्बे में स्थित संदीपनी इंग्लिश स्कूल का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, जिसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का साधारण सा प्रयोग बच्चों के लिए खुशी का कारण बन गया.

यह मजेदार प्रयोग शिक्षक मयूर वैष्णव ने कराया, जिसमें रोज़मर्रा की चीज़ों का इस्तेमाल कर स्टैटिक चार्ज को समझाया गया. जैसे ही कपड़े को बालों पर रगड़कर हटाया गया, बच्चों के बाल हवा में खड़े हो गए. यह नज़ारा देखकर बच्चे हैरान भी हुए और ज़ोर-ज़ोर से हंस भी पड़े.

क्लासरूम बना खुशियों का मैदान

वीडियो में देखा जा सकता है कि दो छात्र बाकी छात्रों के बालों पर कपड़ा रगड़ते हैं और जैसे ही कपड़ा हटता है, बाल गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए ऊपर उठ जाते हैं. यह दृश्य देखते ही पूरा क्लासरूम तालियों और ठहाकों से गूंज उठता है.

देखें Video:

27 मिलियन व्यूज़ और दिल जीतने वाली प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर अब तक 2 करोड़ 7 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. हर उम्र के लोग इस वीडियो से जुड़ते नज़र आए. किसी ने लिखा कि काश ऐसे टीचर उन्हें भी मिले होते, तो किसी ने अपने स्कूल के दिनों की यादें शेयर कीं.

जब पढ़ाई बन जाए यादगार अनुभव

यह वायरल वीडियो सिर्फ एक प्रयोग नहीं, बल्कि इस बात की मिसाल है कि अगर पढ़ाने का तरीका दिल से हो, तो पढ़ाई बोझ नहीं बल्कि खुशी बन जाती है. मयूर वैष्णव जैसे शिक्षक यह साबित करते हैं कि सही तरीका अपनाया जाए, तो विज्ञान बच्चों के लिए डर नहीं बल्कि रोमांच बन सकता है.

यह भी पढ़ें: मकड़ी के काटने से सांप की तरह उतरने लगी त्वचा, महिला ने बताया- ऐसा कैसे हो गया?

पीएम मोदी की एक सलाह और लौट आई केन्याई प्रधानमंत्री की बेटी की आंखों की रोशनी, कहानी सुनकर होगा गर्व

सऊदी अरब के रेगिस्तान में बर्फबारी? कुदरत का करिश्मा देख लोगों ने पूछा- AI है क्या

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gujarat Teacher Viral Video, Static Electricity Experiment, School Science Experiment Viral
Get App for Better Experience
Install Now