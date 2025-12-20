टीचर ने क्लास में किया 'जादू' वाला साइंस एक्सपेरिमेंट, फिर बच्चों के साथ जो हुआ, 2 करोड़ लोगों ने देखा

क्लासरूम में पढ़ाई अक्सर गंभीर मानी जाती है, लेकिन गुजरात के एक टीचर ने यह साबित कर दिया कि विज्ञान पढ़ाया भी जा सकता है और महसूस भी कराया जा सकता है. गुजरात के हलवाड़ कस्बे में स्थित संदीपनी इंग्लिश स्कूल का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, जिसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का साधारण सा प्रयोग बच्चों के लिए खुशी का कारण बन गया.

यह मजेदार प्रयोग शिक्षक मयूर वैष्णव ने कराया, जिसमें रोज़मर्रा की चीज़ों का इस्तेमाल कर स्टैटिक चार्ज को समझाया गया. जैसे ही कपड़े को बालों पर रगड़कर हटाया गया, बच्चों के बाल हवा में खड़े हो गए. यह नज़ारा देखकर बच्चे हैरान भी हुए और ज़ोर-ज़ोर से हंस भी पड़े.

क्लासरूम बना खुशियों का मैदान

वीडियो में देखा जा सकता है कि दो छात्र बाकी छात्रों के बालों पर कपड़ा रगड़ते हैं और जैसे ही कपड़ा हटता है, बाल गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए ऊपर उठ जाते हैं. यह दृश्य देखते ही पूरा क्लासरूम तालियों और ठहाकों से गूंज उठता है.

देखें Video:

27 मिलियन व्यूज़ और दिल जीतने वाली प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर अब तक 2 करोड़ 7 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. हर उम्र के लोग इस वीडियो से जुड़ते नज़र आए. किसी ने लिखा कि काश ऐसे टीचर उन्हें भी मिले होते, तो किसी ने अपने स्कूल के दिनों की यादें शेयर कीं.

जब पढ़ाई बन जाए यादगार अनुभव

यह वायरल वीडियो सिर्फ एक प्रयोग नहीं, बल्कि इस बात की मिसाल है कि अगर पढ़ाने का तरीका दिल से हो, तो पढ़ाई बोझ नहीं बल्कि खुशी बन जाती है. मयूर वैष्णव जैसे शिक्षक यह साबित करते हैं कि सही तरीका अपनाया जाए, तो विज्ञान बच्चों के लिए डर नहीं बल्कि रोमांच बन सकता है.

