गरबा के रंग में चढ़ा क्रिकेट का तड़का, युवाओं ने अपनाया अर्शदीप सिंह का 'जेट-क्रैश स्टेप', Video हुआ वायरल

वीडियो में देखा जा सकता है कि गरबा के गोल घेरे में पारंपरिक डांडिया के साथ-साथ अचानक युवा क्रिकेटर अर्शदीप सिंह के वायरल डांस मूव को अपनाते हैं. इस स्टेप को 'जेट-क्रैश स्टेप' नाम से सोशल मीडिया पर पहचान मिली है.

गरबा के रंग में चढ़ा क्रिकेट का तड़का, युवाओं ने अपनाया अर्शदीप सिंह का ‘जेट-क्रैश स्टेप’, Video हुआ वायरल
गरबा के रंग में चढ़ा क्रिकेट का तड़का

Arshdeep Singh Jet Crash Step: मुंबई में नवरात्रि का जश्न हर साल अपने अलग रंगों और अंदाज के लिए मशहूर रहता है. इस बार भी गरबा महोत्सव में लोगों ने अपने डांस मूव्स से खूब धूम मचाई. लेकिन इस बीच एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर खासा ध्यान खींचा है, जिसमें युवा अर्शदीप सिंह के मशहूर ‘जेट-क्रैश स्टेप' को गरबा में शामिल करते दिखे.

वायरल हुआ नया डांस ट्रेंड

वीडियो में देखा जा सकता है कि गरबा के गोल घेरे में पारंपरिक डांडिया के साथ-साथ अचानक युवा क्रिकेटर अर्शदीप सिंह के वायरल डांस मूव को अपनाते हैं. इस स्टेप को ‘जेट-क्रैश स्टेप' नाम से सोशल मीडिया पर पहचान मिली है. जैसे ही यह मूव युवाओं ने गरबा में किया, वहां मौजूद लोग तालियां बजाकर झूम उठे. किसी ने इस पल को कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर डाल दिया, और देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया.

अर्शदीप सिंह का वायरल स्टेप

हाल ही में एक क्रिकेट इवेंट के दौरान अर्शदीप सिंह ने जश्न मनाने के लिए अपने खास अंदाज में ‘जेट-क्रैश' स्टेप किया था. उनका यह मूव इतना लोकप्रिय हुआ कि क्रिकेट फैंस इसे डांस और रील्स में कॉपी करने लगे. अब इस स्टेप का गरबा में शामिल होना लोगों को बेहद मजेदार और ट्रेंडी लग रहा है.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रिया

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर (@raj_lifts09) नाम के यूजर ने शेयर किया है. इस वीडियो को अबतक 40 लाख बार देखा जा चुका है और 1 लाख से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं. वीडियो पर यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. किसी ने लिखा, “क्रिकेट और कल्चर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन यही है.” वहीं एक यूजर ने मजाक में लिखा, “अब गरबा भी T20 से तेज हो गया.” कई लोग इसे इस साल का सबसे वायरल डांस मूव बता रहे हैं.

नवरात्रि का बदला अंदाज

हर साल नवरात्रि में फैशन और डांस स्टेप्स के नए-नए ट्रेंड देखने को मिलते हैं. लेकिन इस बार क्रिकेट का तड़का लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है. यह वीडियो इस बात का सबूत है कि भारतीय त्योहारों में मस्ती, संगीत और क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं है.

