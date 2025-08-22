विज्ञापन
पटना से चेन्नई की फ्लाइट में तमिल पायलट ने हिंदी में की ऐसी अनाउंसमेंट, वायरल हुआ Video, सुनकर आ जाएगा मज़ा

पटना से चेन्नई जा रहे इंडिगो विमान में प्रदीप कृष्णन ने यात्रियों का स्वागत एक खुशमिजाज़, हालांकि थोड़ी टूटी-फूटी हिंदी में किया: पायलट ने हिंदी में बोलते हुए कहा, "सबका नमस्कार है. मेरी हिंदी बहुत सुंदर है. हम आज पटना से चेन्नई जा रहे हैं."

पटना से चेन्नई की फ्लाइट में तमिल पायलट ने हिंदी में की अनाउंसमेंट

Tamil pilot Hindi Announcement: एक तमिल पायलट द्वारा उड़ान के दौरान हिंदी में अनाउंसमेंट करने की उसकी कोशिश ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है और इस पल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. पटना से चेन्नई जा रहे इंडिगो विमान में प्रदीप कृष्णन ने यात्रियों का स्वागत एक खुशमिजाज़, हालांकि थोड़ी टूटी-फूटी हिंदी में किया: पायलट ने हिंदी में बोलते हुए कहा, "सबका नमस्कार है. मेरी हिंदी बहुत सुंदर है. हम आज पटना से चेन्नई जा रहे हैं."

अपनी मातृभाषा से बाहर की भाषा में बोलने के उनके प्रयास ने यात्रियों को बहुत इंप्रेस कर दिया. कृष्णन ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए तमिल में कैप्शन लिखा: "हिंदी थेरियुम पो दा! ओलुंगा सीट बेल्ट पोडेगा (मुझे हिंदी आती है, अब अपनी सीट बेल्ट ठीक से बांधें)?" पोस्ट के कमेंट सेक्शन में, सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस अनाउंसमेंट को "प्यारा", "बेहद फनी" और "बेहद मज़ेदार" बताया. एक कमेंट में लिखा था, "अपनी मातृभाषा के अलावा किसी और भाषा में बात करने की कोशिश के लिए पूरे नंबर."

देखें Video:

एक अन्य यूज़र ने इस तरह के आदान-प्रदान की खूबसूरती के बारे में लिखा, "मुझे भारत के अलग-अलग राज्यों के लोगों के दृश्य बहुत पसंद हैं. यह उनकी अलग-अलग ज़मीनों से अलग-अलग तरह के मसाले डालने जैसा है. और यह सब भाषा को और भी मसालेदार और स्वादिष्ट बनाता है. मुझे भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए एक साझा और पूरी तरह से वैज्ञानिक भाषा का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है. मैंने खुद हिंदी साहित्य में एमए किया है, जबकि मेरी मातृभाषा बिल्कुल अलग भाषा है." बता दें कि पायलट प्रदीप कृष्णन, जो एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं, उनके के इंस्टाग्राम पर 882k फ़ॉलोअर्स हैं.

