थार से उतरा रईसजादा, लड़की को तड़ातड़ जड़े थप्पड़, सड़क पर धकेला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

चंडीगढ़ में सरेआम गुंडागर्दी करने का एक मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक 'रईसजादा' अपनी थार गाड़ी से उतरता है और बिना किसी डर के एक युवती पर थप्पड़ों की बौछार कर देता है. केवल इतना ही नहीं, आरोपी ने बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए लड़की को बीच सड़क पर जोर से धक्का देकर गिरा दिया.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि थार सवार युवक पहले गाड़ी से उतरता है और लड़की को कई बार थप्पड़ मारता है. दोनों में गाली-गलौज होने के बाद हाथापाई होती है. कार सवार लड़का और लड़कियां नशे की हालत में नजर आ रहे हैं. वहीं, वहां मौजूद लोग लड़ाई छुड़ाने की जगह इसका वीडियो बनाते रहते हैं.

वीडियो वायरल होने के बाद भी मामले को लेकर अभी तक चंडीगढ़ पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. हालांकि, अभी तक इस मामले को लेकर अभी तक कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है.