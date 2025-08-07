विज्ञापन
विशेष लिंक

हंस ने झील में तोड़ा दम, फिर भी बार-बार जगाने की कोशिश करता रहा साथी, Video देख पसीज उठेगा दिल

वीडियो में आप देखेंगे कि झील किनारे हंस का एक जोड़ा है, जिसमें एक मर चुका है और दूसरे को इसका एहसास नहीं है और वो तो बस उसे उठाने में लगा है.

Read Time: 3 mins
Share
हंस ने झील में तोड़ा दम, फिर भी बार-बार जगाने की कोशिश करता रहा साथी, Video देख पसीज उठेगा दिल
दो हंसों का ये Video देख पिघला लोगों का दिल

अपनों के बिछड़ने का दर्द सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जीव-जंतुओं में भी बराबर होता है. फैमिली, फीलिंग्स और अपनापन यह सब एहसास बेजुबानों में भी देखा जाता है. इनका भी अपना एक हंसता-खेलता परिवार होता है, जिसमें से किसी के चले जाने पर यह शोक मनाते हैं. अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू आना पक्का है. इस वीडियो में दो हंस हैं, जिसमें एक दुनिया को अलविदा कह गया है. वहीं, मरने वाले हंस का पार्टनर इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा है और वो उसे उठाने की कोशिश की में लगा हुआ है.

शिकार खा रहे शेर के करीब जाकर Video बना रहा था शख्स, जंगल के राजा को आ गया गुस्सा और फिर जो हुआ...

नहीं देखा जाएगा ये वीडियो (Swan Tries To Revive Lifeless Partner)

वीडियो में आप देखेंगे कि झील किनारे हंस का एक जोड़ा है, जिसमें एक मर चुका है और दूसरे को इसका एहसास नहीं है और वो तो बस उसे उठाने में लगा है. हंस ने बहुत देर तक कोशिश की लेकिन उसका पार्टनर नहीं उठा. यह वीडियो किसी का भी दिल पसीज सकता है. एक्स हैंडस पर इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'एक ऐसा प्यार जिसे मौत भी नहीं तोड़ सकती, यह हंस अपने बेजान साथी को जगाने की जी-तोड़ कोशिश कर रहा है, एक ऐसा हमसफर जिसे उसने जिंदगी भर के लिए चुना है, हंस जिंदगी भर साथ रहते हैं, और जब एक चला जाता है... तो दूसरे को इसका गहरा एहसास होता है, कुछ रिश्ते हमेशा के लिए होते हैं'.

देखें Video:
 

वीडियो देख लोगों का पसीजा दिल  (Swan death viral Video)

अब इस मार्मिक और भावुक कर देने वाले वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'पार्टनर के जाने से दिल टूट जाता है'. दूसरा लिखता है, 'यह तो बहुत हार्टब्रेकिंग है'. कईयों ने इस पोस्ट में टूटे रेड हार्ट इमोजी शेयर कर अपना दुख जाहिर किया है. तीसरा लिखता है, 'इनका दुख-दर्द भी इंसानों से कम नहीं है. एक और लिखता है, 'इस वीडियो को देखने के बाद मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं'. इस वीडियो पर 31 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और लोगों के इमोशनल कमेंट्स की तो जैसे बाढ़ ही आ चुकी है. कईयों ने इस वीडियो को शेयर भी किया है.

ये भी पढ़ें: डांस के लिए कहने पर गुस्से से तिलमिलाया दूल्हा, दुल्हन का किया बुरा हाल, लोग बोले- फ्यूचर में क्या करेगा ये...

अमेरिका में हवन कर रही थी इंडियन फैमिली, पड़ोसियों ने कर दिया फायर ब्रिगेड को कॉल, फिर जो हुआ, हैरान कर देगा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Swan Viral Video, Swan Video, Swan Tries To Wake Dead Partner
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com