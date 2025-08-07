हंस ने झील में तोड़ा दम, फिर भी बार-बार जगाने की कोशिश करता रहा साथी, Video देख पसीज उठेगा दिल

अपनों के बिछड़ने का दर्द सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जीव-जंतुओं में भी बराबर होता है. फैमिली, फीलिंग्स और अपनापन यह सब एहसास बेजुबानों में भी देखा जाता है. इनका भी अपना एक हंसता-खेलता परिवार होता है, जिसमें से किसी के चले जाने पर यह शोक मनाते हैं. अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू आना पक्का है. इस वीडियो में दो हंस हैं, जिसमें एक दुनिया को अलविदा कह गया है. वहीं, मरने वाले हंस का पार्टनर इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा है और वो उसे उठाने की कोशिश की में लगा हुआ है.

वीडियो में आप देखेंगे कि झील किनारे हंस का एक जोड़ा है, जिसमें एक मर चुका है और दूसरे को इसका एहसास नहीं है और वो तो बस उसे उठाने में लगा है. हंस ने बहुत देर तक कोशिश की लेकिन उसका पार्टनर नहीं उठा. यह वीडियो किसी का भी दिल पसीज सकता है. एक्स हैंडस पर इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'एक ऐसा प्यार जिसे मौत भी नहीं तोड़ सकती, यह हंस अपने बेजान साथी को जगाने की जी-तोड़ कोशिश कर रहा है, एक ऐसा हमसफर जिसे उसने जिंदगी भर के लिए चुना है, हंस जिंदगी भर साथ रहते हैं, और जब एक चला जाता है... तो दूसरे को इसका गहरा एहसास होता है, कुछ रिश्ते हमेशा के लिए होते हैं'.

A love that even death can't break????



This swan tries desperately to wake its lifeless partner — a soulmate it chose for life.

Swans mate for life, and when one is gone… the other feels it deeply.



Some bonds are forever. pic.twitter.com/ykdxT3JECJ — Susanta Nanda IFS (Retd) (@susantananda3) August 6, 2025

वीडियो देख लोगों का पसीजा दिल (Swan death viral Video)

अब इस मार्मिक और भावुक कर देने वाले वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'पार्टनर के जाने से दिल टूट जाता है'. दूसरा लिखता है, 'यह तो बहुत हार्टब्रेकिंग है'. कईयों ने इस पोस्ट में टूटे रेड हार्ट इमोजी शेयर कर अपना दुख जाहिर किया है. तीसरा लिखता है, 'इनका दुख-दर्द भी इंसानों से कम नहीं है. एक और लिखता है, 'इस वीडियो को देखने के बाद मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं'. इस वीडियो पर 31 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और लोगों के इमोशनल कमेंट्स की तो जैसे बाढ़ ही आ चुकी है. कईयों ने इस वीडियो को शेयर भी किया है.

