शिकार खा रहे शेर के करीब जाकर Video बना रहा था शख्स, जंगल के राजा को आ गया गुस्सा और फिर जो हुआ...

ऐसा लगता है कि यह फुटेज दूर से रिकॉर्ड किया गया है. बैकग्राउंड से आ रही आवाज़ों से पता चलता है कि घटनास्थल पर कई लोग मौजूद थे. शेर के आगे बढ़ने पर कई लोगों को घबराते हुए सुना जा सकता है.

गुजरात के भावनगर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपनी जान जोखिम में डालकर एक शेर के बेहद करीब जाता दिख रहा है, जो अपने शिकार को खा रहा है. क्लिप में, वह शख्स खतरे को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ करते हुए, एक फ़ोन पकड़े हुए जंगली जानवर के पास जाकर उसे रिकॉर्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है. शेर, जो शुरू में अपने शिकार पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जल्द ही उस शख्स को देख लेता है और भड़क जाता है. वह उसकी ओर बढ़ने लगता है और ज़ोर से गुर्राता है, मानो उसे पीछे रहने की चेतावनी दे रहा हो. फिर वह शख्स धीरे-धीरे जानवर से दूर हटते हुए वीडियो बनाना जारी रखता है. दूसरी ओर, शिकारी अपने शिकार के चारों ओर घूमता है और फिर अपने भोजन की ओर लौट जाता है.

ऐसा लगता है कि यह फुटेज दूर से रिकॉर्ड किया गया है. बैकग्राउंड से आ रही आवाज़ों से पता चलता है कि घटनास्थल पर कई लोग मौजूद थे. शेर के आगे बढ़ने पर कई लोगों को घबराते हुए सुना जा सकता है. सौभाग्य से, वह शख्स सुरक्षित बच गया, लेकिन इस लापरवाही भरे स्टंट ने ऑनलाइन चिंता और आलोचना पैदा कर दी है.

एक्स पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, "शेर खुशी-खुशी अपने शिकार को खा रहा था, तभी यह युवक फोटो लेने के लिए शेर के पास पहुंचा. जिस पर शेर ने थोड़ी नाराजगी दिखाई. वीडियो गुजरात के भावनगर का है."

देखें Video:

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूज़र्स की तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कई लोगों ने उस शख्स की हरकत को "लापरवाही" करार दिया, जबकि कुछ ने उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. कई यूज़र्स ने यह भी बताया कि अगर शेर ने हमला किया होता, तो सुरक्षा के लिहाज़ से उसे मार दिया जाता. उन्होंने चिंता जताई कि इस तरह की हरकतें न सिर्फ़ इंसानों की जान जोखिम में डालती हैं, बल्कि जंगली जानवरों की जान को भी ख़तरा पैदा करती हैं.

एक यूज़र ने लिखा, "वह खुशकिस्मत है कि उसने मुंह नहीं मोड़ा, कहानी का अंत कुछ और होता." एक और ने लिखा, "शेर उसे आसानी से मार डालता, लेकिन उसने दया दिखाई." तीसरे यूज़र ने लिखा, "उस पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए और ऐसी जगहों पर जाने से रोका जाना चाहिए." एक ने कहा, "इंसान की मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती," दूसरे ने कहा, जब शेर अपने शिकार पर दावत उड़ा रहा हो, तो उसके पास जाना बिलकुल नासमझी है. तीसरे ने लिखा, जब शेर पास आया, तो वह अपनी जगह पर खड़ा रहा और धीरे-धीरे पीछे हटते हुए अपनी नज़रें शेर पर गड़ाए रहा. बैकग्राउंड में लोग चीख रहे थे क्योंकि शेर उस शख्स को डराने की कोशिश कर रहा था. एक यूज़र ने लिखा, सब कुछ कैद करने का इतना जुनून क्यों है? अगर कुछ हो जाए तो सरकार को दोष दो. 

