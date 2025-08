अमेरिका में हवन कर रही थी इंडियन फैमिली, पड़ोसियों ने कर दिया फायर ब्रिगेड को कॉल, फिर जो हुआ, हैरान कर देगा

भारतीय परंपरा में हवन को काफी पवित्र माना गया है. ऐसे में जब भारतीय लोग विदेश में भी शिफ्ट होते हैं, तो अपने हिन्दू रीति- रिवाज को फॉलो करना नहीं भूलते हैं, लेकिन कई बार उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है. दरअसल, एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अमेरिका के टेक्सास में एक हिंदू पूजा के दौरान एक घर में अग्निशमन कर्मी पहुंच गए और वहां पर अग्नि सुरक्षा पर चर्चा शुरू हो गई.



पूजा के दौरान पहुंचे अग्निशमन कर्मी



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा है, "सांस्कृतिक गलतफहमी", हिंदू पूजा कोई फायर इमरजेंसी नहीं है". सोशल मीडिया पर शेयर की गई इस क्लिप में एक भारतीय परिवार के घर के बाहर एक दमकल गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है, जहां गृह प्रवेश समारोह के तहत हवन (अग्नि अनुष्ठान) चल रहा था.



बता दें, "टेक्सास में भारतीयों का एक परिवार पूजा कर रहा था, जिसके हवन भी हो रहा था, लेकिन पड़ोसियों ने अग्निशमन दल (fire fighters) को बुला लिया." जिसके बाद देखा जा सकता है कि अग्निशमन कर्मी भारतीयों से बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर यहां क्या चल रहा है.

देखें Video:



A group of Indians were worshipping the Hindu fire god in Texas, and the neighbors call the fire fighters on them. pic.twitter.com/9mSBeJbVpn