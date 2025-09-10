विज्ञापन

5 साल की बच्ची ने 'बिजुरिया' पर लगाए क्यूट ठुमके, दिए ऐसे एक्सप्रेशन जीता यूजर्स का दिल, कर रहे क्लिक पर क्लिक

इस बच्ची ने अपने डांस से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. खासकर इसके क्यूट ठुमके और एक्सप्रेशन ने लोगों का दिल जीत लिया है. क्या आपने देखा अभी तक इसका डांस?  

'बिजुरिया' पर 5 साल की बच्ची ने किया जबरदस्त डांस
नई दिल्ली:

डांस में बच्चों का कोई जवाब नहीं है. टफ से टफ डांस बच्चे चुटकियों में कर देते हैं. सोशल मीडिया पर बच्चों के डांस के वीडियो की भरमार है और नाच-गाने में कोई भी किसी से कम नहीं है. वहीं, जब बॉलीवुड से कोई नया गाना आता है, तो डांस रील बनाने में भी बच्चे जरा भी पीछे नहीं रहते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का सॉन्ग बिजुरिया छाया हुआ है. यह सोनू निगम का पुराना गाना है, जिसे नई धुन पर तैयार किया गया है. ऐसे में एक छोटी सी बच्ची ने बिजुरिया गाने पर अपने ताबड़तोड़ डांस से आग लगा दी है.

बच्ची के डांस ने किया धमाल 

इस वीडियो में आप देखेंगे कि तकरीबन 5 साल की बच्ची खूबसूरत क्रीम रंग की ड्रेस में सॉन्ग बिजुरिया पर जमकर नाचती दिख रही हैं. इस बच्ची के बड़े-बड़े और घने-लंबे बाल इसकी खूबसूरती बड़ा रहे हैं और यह बच्ची इस गाने पर फुल एनर्जी में डांस कर रही है. इसके एक्सप्रेशन और इसकी स्माइल लोगों का दिल जीत रही है. सोशल मीडिया पर यह बच्ची अपनी डांस रील से हिट हो गई है और उनकी यह रील खूब वायरल भी हो रही है. बच्ची की इस रील पर लोग क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं. इस रील पर 6 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं.
 

लोगों ने लुटाया जमकर प्यार 

गाने बिजुरिया पर बच्ची के डांस को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा है, 'ओह हो... सो क्यूट'. दूसरा यूजर लिखता है, 'वाओ इसके बाल कितने प्यारे हैं'. तीसरे ने लिखा है, 'वाओ सुपर, डांसिंग गर्ल'. एक और लिखता है, 'क्या डांस है, सुपर से भी ऊपर'. अब बच्ची के डांस पर लोग ऐसे ही कमेंट बॉक्स में प्यार लुटा रहे हैं और कईयों ने कमेंट बॉक्स रेड हार्ट, स्माइल और किस इमोजी बच्ची के लिए पोस्ट किये हैं. इतना ही नहीं इस वीडियो का कमेंट बॉक्स फायर इमोजी से भर चुका है, जिससे पता चलता है कि बच्ची के डांस ने लोगों को दिन बना दिया है.

